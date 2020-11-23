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Челябинский минздрав проверят после изменений правил вызова скорой помощи
Челябинский минздрав проверят после изменений правил вызова скорой помощи
Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области начал внеплановую проверку регионального министерства здравоохранения после изменения им правил... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:03
2020-11-23T12:03
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области начал внеплановую проверку регионального министерства здравоохранения после изменения им правил вызова скорой медицинской помощи, сообщается на сайте Росздравнадзора по региону.По данным пресс-службы минздрава региона, министерство изменило правила вызова скорой медпомощи: так, при симптомах заболеваний, не представляющих угрозы для жизни (при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте или плохом самочувствии), диспетчеры скорой будут фиксировать эти обращения и передавать их в поликлинику или в "неотложку", которая в Челябинске сейчас переведена на круглосуточный график работы. В порядке очередности на дом приедет доктор, проведет осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации.Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении минздрава области, по результатам которых выдано предостережение "О недопустимости нарушения обязательных требований"."Кроме того, в отношении министерства здравоохранения Челябинской области с 19 ноября территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Также, по данным Росздравнадзора, прокуратурой Челябинской области в региональный минздрав направлено представление о признании документа о новых правилах незаконным.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), челябинск, челябинская область, происшествия

Челябинский минздрав проверят после изменений правил вызова скорой помощи

12:03 23.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области начал внеплановую проверку регионального министерства здравоохранения после изменения им правил вызова скорой медицинской помощи, сообщается на сайте Росздравнадзора по региону.
По данным пресс-службы минздрава региона, министерство изменило правила вызова скорой медпомощи: так, при симптомах заболеваний, не представляющих угрозы для жизни (при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте или плохом самочувствии), диспетчеры скорой будут фиксировать эти обращения и передавать их в поликлинику или в "неотложку", которая в Челябинске сейчас переведена на круглосуточный график работы. В порядке очередности на дом приедет доктор, проведет осмотр, назначит лечение, если нужно, выпишет рецепт и оформит документы для больничного или решит вопрос о госпитализации.
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Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении минздрава области, по результатам которых выдано предостережение "О недопустимости нарушения обязательных требований".
"Кроме того, в отношении министерства здравоохранения Челябинской области с 19 ноября территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Также, по данным Росздравнадзора, прокуратурой Челябинской области в региональный минздрав направлено представление о признании документа о новых правилах незаконным.
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