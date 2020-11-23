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https://ria.ru/20201123/siriya-1585862446.html
Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 24 нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:58
2020-11-23T10:58
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 24 нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ."Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня (из них по данным сирийской стороны - 24) в провинциях: Идлиб - 17, Алеппо - один, Латакия - четыре, Хама - два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не заявлено", - говорится в тексте бюллетеня.Отмечается, что в течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Дейр-Эль-Бишль (провинция Тартус) выданы 880 продовольственных наборов общим весом 3,388 тонны.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

10:58 23.11.2020
 
© РИА НовостиРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 24 нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня (из них по данным сирийской стороны - 24) в провинциях: Идлиб - 17, Алеппо - один, Латакия - четыре, Хама - два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не заявлено", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Дейр-Эль-Бишль (провинция Тартус) выданы 880 продовольственных наборов общим весом 3,388 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииСирияВ мире
 
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