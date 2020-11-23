https://ria.ru/20201123/siriya-1585862446.html

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 24 нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:58

2020-11-23T10:58

2020-11-23T10:58

центр примирения враждующих сторон в сирии

сирия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 24 нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ."Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня (из них по данным сирийской стороны - 24) в провинциях: Идлиб - 17, Алеппо - один, Латакия - четыре, Хама - два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не заявлено", - говорится в тексте бюллетеня.Отмечается, что в течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Дейр-Эль-Бишль (провинция Тартус) выданы 880 продовольственных наборов общим весом 3,388 тонны.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201122/narushenie-1585760430.html

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центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире