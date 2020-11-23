Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/siriya-1585849839.html
Эксперт: новый глава МИД Сирии продолжит старый курс
Эксперт: новый глава МИД Сирии продолжит старый курс
Назначение Фейсала Микдада министром иностранных дел Сирии было ожидаемым событием, которое не приведет к кардинальным изменениям во внешнеполитическом курсе... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:37
2020-11-23T09:37
фейсал микдад
валид муаллем
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152107/60/1521076099_0:290:5568:3422_1400x0_80_0_0_1324ecc0ceb191a4a699539a8daff87b.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначение Фейсала Микдада министром иностранных дел Сирии было ожидаемым событием, которое не приведет к кардинальным изменениям во внешнеполитическом курсе арабской республики, включая отношения с соседними странами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.Президент Сирии Башар Асад своим указом 22 ноября назначил бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны. Он сменил на этом посту Валида Муаллема, который возглавлял сирийское дипведомство с февраля 2006 года, а в ночь на 16 ноября скончался в возрасте 79 лет."Это назначение нельзя назвать неожиданным, поскольку Микдад - один из заместителей покойного экс-главы МИД Сирии Валида Муаллема. Эта фигура также хорошо известна как в министерстве иностранных дел арабской республики, так и в ее высшем руководстве", - прокомментировал Долгов.Как напомнил востоковед, внешнеполитический курс Сирии, как и во многих других арабских странах, определяется лично главой государства, в данном случае, Асадом. В этой связи Долгов делает вывод, что политика сирийского дипведомства с назначением Микдада едва ли претерпит существенные изменения."Этот курс определяется президентом Асадом, МИД является лишь инструментом, который реализует его на практике. Возможны, конечно, нюансы во внешней политике Сирии, но, безусловно, они не могут привести к каким-то кардинальным изменениям. Уверен, Микдад будет продолжать следовать той линии, которую проводил покойный министр иностранных дел Муаллем", - подчеркнул эксперт.По его мнению, личность Микдада не отразится на отношениях Сирии как с великими державами, так и с ее арабскими соседями.Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, а до этого возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал дипломатическую карьеру в 1994 году.
https://ria.ru/20201122/mikdad-1585802034.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152107/60/1521076099_310:0:5259:3712_1400x0_80_0_0_00b92c3f6cac6b6691436488123f2c8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейсал микдад, валид муаллем, сирия, в мире

Эксперт: новый глава МИД Сирии продолжит старый курс

09:37 23.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
 Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначение Фейсала Микдада министром иностранных дел Сирии было ожидаемым событием, которое не приведет к кардинальным изменениям во внешнеполитическом курсе арабской республики, включая отношения с соседними странами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Президент Сирии Башар Асад своим указом 22 ноября назначил бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны. Он сменил на этом посту Валида Муаллема, который возглавлял сирийское дипведомство с февраля 2006 года, а в ночь на 16 ноября скончался в возрасте 79 лет.
"Это назначение нельзя назвать неожиданным, поскольку Микдад - один из заместителей покойного экс-главы МИД Сирии Валида Муаллема. Эта фигура также хорошо известна как в министерстве иностранных дел арабской республики, так и в ее высшем руководстве", - прокомментировал Долгов.
Как напомнил востоковед, внешнеполитический курс Сирии, как и во многих других арабских странах, определяется лично главой государства, в данном случае, Асадом. В этой связи Долгов делает вывод, что политика сирийского дипведомства с назначением Микдада едва ли претерпит существенные изменения.
"Этот курс определяется президентом Асадом, МИД является лишь инструментом, который реализует его на практике. Возможны, конечно, нюансы во внешней политике Сирии, но, безусловно, они не могут привести к каким-то кардинальным изменениям. Уверен, Микдад будет продолжать следовать той линии, которую проводил покойный министр иностранных дел Муаллем", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, личность Микдада не отразится на отношениях Сирии как с великими державами, так и с ее арабскими соседями.
Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, а до этого возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал дипломатическую карьеру в 1994 году.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 18:15
Асад назначил нового главу МИД
 
Фейсал МикдадВалид МуаллемСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния