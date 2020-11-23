https://ria.ru/20201123/siriya-1585849839.html

Эксперт: новый глава МИД Сирии продолжит старый курс

Эксперт: новый глава МИД Сирии продолжит старый курс

Назначение Фейсала Микдада министром иностранных дел Сирии было ожидаемым событием, которое не приведет к кардинальным изменениям во внешнеполитическом курсе... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:37

2020-11-23T09:37

2020-11-23T09:37

фейсал микдад

валид муаллем

сирия

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначение Фейсала Микдада министром иностранных дел Сирии было ожидаемым событием, которое не приведет к кардинальным изменениям во внешнеполитическом курсе арабской республики, включая отношения с соседними странами, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.Президент Сирии Башар Асад своим указом 22 ноября назначил бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны. Он сменил на этом посту Валида Муаллема, который возглавлял сирийское дипведомство с февраля 2006 года, а в ночь на 16 ноября скончался в возрасте 79 лет."Это назначение нельзя назвать неожиданным, поскольку Микдад - один из заместителей покойного экс-главы МИД Сирии Валида Муаллема. Эта фигура также хорошо известна как в министерстве иностранных дел арабской республики, так и в ее высшем руководстве", - прокомментировал Долгов.Как напомнил востоковед, внешнеполитический курс Сирии, как и во многих других арабских странах, определяется лично главой государства, в данном случае, Асадом. В этой связи Долгов делает вывод, что политика сирийского дипведомства с назначением Микдада едва ли претерпит существенные изменения."Этот курс определяется президентом Асадом, МИД является лишь инструментом, который реализует его на практике. Возможны, конечно, нюансы во внешней политике Сирии, но, безусловно, они не могут привести к каким-то кардинальным изменениям. Уверен, Микдад будет продолжать следовать той линии, которую проводил покойный министр иностранных дел Муаллем", - подчеркнул эксперт.По его мнению, личность Микдада не отразится на отношениях Сирии как с великими державами, так и с ее арабскими соседями.Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, а до этого возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал дипломатическую карьеру в 1994 году.

https://ria.ru/20201122/mikdad-1585802034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейсал микдад, валид муаллем, сирия, в мире