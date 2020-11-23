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https://ria.ru/20201123/sinyaya-ptitsa-1585869452.html
Билан и Цискаридзе поспорили из-за песни Пугачевой на "Синей птице"
Билан и Цискаридзе поспорили из-за песни Пугачевой на "Синей птице"
На съемках нового сезона конкурса "Синяя птица", на котором выступают юные артисты самых разных жанров, члены жюри Дима Билан и Николай Цискаридзе поспорили... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:42
2020-11-23T17:42
россия-1 (телеканал)
николай цискаридзе
алла пугачева
дима билан (виктор белан)
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На съемках нового сезона конкурса "Синяя птица", на котором выступают юные артисты самых разных жанров, члены жюри Дима Билан и Николай Цискаридзе поспорили из-за выбора песни, которую исполнил дуэт Элиша и Алины Сансызбай.Под аккомпанемент старшего брата 12-летняя Алина спела проникновенную композицию Аллы Пугачевой "Старинные часы". А вот ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в отличие от коллеги, был более консервативен и строг: "Текст этой песни пока не для вас, да, голос у вас шикарный, но давайте выбирать композиции по возрасту. Мне бы хотелось услышать от вас что-то детское, без страдания. Не привлекайте к себе то, чего в вашей жизни еще не было. Рано".Тем не менее, небольшие разногласия не помешали Элишу и Алине получить место в финале. В этом году конкурс "Синяя птица" проходит под девизом "Вся власть юным талантам!". Автор и ведущая проекта Дарья Златопольская отметила: "Они настоящие герои – большинству из них целый год пришлось заниматься дистанционно. Мы решили детям в этом сезоне предложить поучаствовать в создании конкурса "Синяя птица". Дети сами придумали новый логотип".В зрительном зале на этот раз ребят поддерживают только родные и близкие люди. От массовки отказались. Зато благодаря этому в студии удалось создать домашнюю и привычную для юных артистов атмосферу.
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россия-1 (телеканал), николай цискаридзе, алла пугачева, дима билан (виктор белан), музыка, новости культуры

Билан и Цискаридзе поспорили из-за песни Пугачевой на "Синей птице"

17:42 23.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНародный артист России Николай Цискаридзе и певец Дима Билан
Народный артист России Николай Цискаридзе и певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На съемках нового сезона конкурса "Синяя птица", на котором выступают юные артисты самых разных жанров, члены жюри Дима Билан и Николай Цискаридзе поспорили из-за выбора песни, которую исполнил дуэт Элиша и Алины Сансызбай.
Под аккомпанемент старшего брата 12-летняя Алина спела проникновенную композицию Аллы Пугачевой "Старинные часы".
"Алина, вы не по-детски чувствуете текст. Мне очень понравилось, как вы проживаете и понимаете свою композицию, это редкость", – поддержал участницу Дима Билан.
А вот ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в отличие от коллеги, был более консервативен и строг: "Текст этой песни пока не для вас, да, голос у вас шикарный, но давайте выбирать композиции по возрасту. Мне бы хотелось услышать от вас что-то детское, без страдания. Не привлекайте к себе то, чего в вашей жизни еще не было. Рано".
Тем не менее, небольшие разногласия не помешали Элишу и Алине получить место в финале.
В этом году конкурс "Синяя птица" проходит под девизом "Вся власть юным талантам!". Автор и ведущая проекта Дарья Златопольская отметила: "Они настоящие герои – большинству из них целый год пришлось заниматься дистанционно. Мы решили детям в этом сезоне предложить поучаствовать в создании конкурса "Синяя птица". Дети сами придумали новый логотип".
В зрительном зале на этот раз ребят поддерживают только родные и близкие люди. От массовки отказались. Зато благодаря этому в студии удалось создать домашнюю и привычную для юных артистов атмосферу.
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КультураРоссия-1 (телеканал)Николай ЦискаридзеАлла ПугачеваДима Билан (Виктор Белан)МузыкаНовости культуры
 
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