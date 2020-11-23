https://ria.ru/20201123/saudovskaya-araviya-1585961994.html
В Саудовской Аравии проведут бесплатную вакцинацию от COVID-19
В Саудовской Аравии проведут бесплатную вакцинацию от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии будет бесплатной, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление министерства РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:02
2020-11-23T18:02
2020-11-23T18:02
коронавирус covid-19
здоровье - общество
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии будет бесплатной, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства."Вакцина от коронавируса будет бесплатно доступна для всех в королевстве", - говорится в заявлении министерства.Саудовское министерство здравоохранения также выразило надежду на то, что вакцины от коронавируса позволят привить 70% населения королевства к концу 2021 года.Ранее генеральный директор центра имени короля Сальмана по гуманитарной работе Абдалла ар-Рабиа заявил журналистам, что королевство рассчитывает в числе первых стран получить наиболее успешно зарекомендовавшую себя вакцину от коронавируса.По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, общее число случаев заражения COVID-19 в королевстве достигло 355 489, выздоровели 343 816 человек, скончались 5796.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/netanyakhu-1585867832.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, саудовская аравия, в мире