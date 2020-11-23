https://ria.ru/20201123/saudovskaya-araviya-1585961994.html

В Саудовской Аравии проведут бесплатную вакцинацию от COVID-19

В Саудовской Аравии проведут бесплатную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии будет бесплатной, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление министерства РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:02

2020-11-23T18:02

2020-11-23T18:02

коронавирус covid-19

здоровье - общество

саудовская аравия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571557934_0:175:3019:1873_1400x0_80_0_0_00ab8427eb7f5f41c1171d888e4ab369.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии будет бесплатной, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства."Вакцина от коронавируса будет бесплатно доступна для всех в королевстве", - говорится в заявлении министерства.Саудовское министерство здравоохранения также выразило надежду на то, что вакцины от коронавируса позволят привить 70% населения королевства к концу 2021 года.Ранее генеральный директор центра имени короля Сальмана по гуманитарной работе Абдалла ар-Рабиа заявил журналистам, что королевство рассчитывает в числе первых стран получить наиболее успешно зарекомендовавшую себя вакцину от коронавируса.По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, общее число случаев заражения COVID-19 в королевстве достигло 355 489, выздоровели 343 816 человек, скончались 5796.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/netanyakhu-1585867832.html

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, саудовская аравия, в мире