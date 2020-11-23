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В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Тульской области продлили до конца года самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило в понедельник... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:18
2020-11-23T22:18
2020-11-23T22:29
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здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Тульской области продлили до конца года самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило в понедельник областное правительство.Кроме того, с 1 декабря по 15 января 2021 года в области запрещено проведение "развлекательных и досуговых мероприятий", в частности - в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Отменены и "массовые деловые" мероприятия за исключением проводимых в дистанционном режиме.С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на 1 час (7.00 – 23.00).Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних пройдут без зрителей, но допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортивные мероприятия станут проводиться с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.С начала пандемии в Тульской области зарегистрировано 15 474 случая CОVID. Выздоровели 13 460 человек, умерли 466. По информации облправительства, в понедельник в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина скончался 17-летний местный житель. Подросток сразу поступил в отделение реанимации с двусторонней пневмонией, в больнице у мальчика была подтверждена коронавирусная инфекция. Семь дней врачи боролись за его жизнь семь дней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тульская область
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости.
Власти Тульской области
продлили до конца года самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило в понедельник областное правительство.
"До 31 декабря продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 декабря по 15 января 2021 года в области запрещено проведение "развлекательных и досуговых мероприятий", в частности - в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Отменены и "массовые деловые" мероприятия за исключением проводимых в дистанционном режиме.
С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на 1 час (7.00 – 23.00).
Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних пройдут без зрителей, но допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортивные мероприятия станут проводиться с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.
С начала пандемии в Тульской области зарегистрировано 15 474 случая CОVID. Выздоровели 13 460 человек, умерли 466. По информации облправительства, в понедельник в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина скончался 17-летний местный житель. Подросток сразу поступил в отделение реанимации с двусторонней пневмонией, в больнице у мальчика была подтверждена коронавирусная инфекция. Семь дней врачи боролись за его жизнь семь дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.