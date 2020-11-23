https://ria.ru/20201123/samarskiy-universitet-1585497095.html

Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта

Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта

Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:00

2020-11-23T09:00

2020-11-23T09:00

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По словам авторов, новый способ позволяет выявить стоматологическое заболевание без вмешательства в мягкие ткани вокруг зубов. Статья опубликована в международном журнале Diagnostics.Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, которое может привести к повреждению десен, а также корней зубов и их разрушению. По словам исследователей, начальные признаки возникновения воспалительного процесса часто остаются незамеченными, но именно в этот период болезнь поддается лечению.Ярко выраженные симптомы — покраснение, отечность десны, образование карманов, при которых требуется оперативное вмешательство, например, закрытый и открытый кюретаж зубов (прим.ред. — выскабливание пародонтальных карманов). Также пародонтит сопровождается подвижностью зубов, которая чаще всего возникает, когда зубы уже не удается сохранить. Хронический пародонтит является самым распространенным стоматологическим заболеванием у людей старше 30 лет (60-65 процентов), подчеркнули ученые.По их словам, на сегодняшний день основное внимание в науке уделяется изучению изменений окружающих зуб мягких тканей или ротовой жидкости. Однако они проявляются на более поздних стадиях заболевания, поэтому при лечении пациентов с пародонтитом важна своевременная диагностика и профилактика.Для выявления пародонтита на ранней стадии необходимо знать, какие структурные изменения происходят в тканях зубов. Исследователям удалось с помощью рамановской спектроскопии получить основные спектральные изменения в тканях зубов при пародонтите — нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена, рассказали ученые.По словам заместителя научного руководителя научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии, доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елены Тимченко, данный метод позволяет использовать компактный спектрограф без непосредственного контакта оборудования с тканями зуба.В дальнейшем ученые планируют создать экспресс-прибор неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике.В исследовании приняли участие специалисты из межвузовской научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии Самарского университета и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) совместно с руководителями самарских стоматологических клиник "ДИАМАНТ" и "Академия стоматологии".

https://ria.ru/20181213/1547888302.html

https://ria.ru/20190919/1558809614.html

https://ria.ru/20190528/1554972408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье