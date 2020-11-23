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https://ria.ru/20201123/samarskiy-universitet-1585497095.html
Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:00
2020-11-23T09:00
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
здоровье
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По словам авторов, новый способ позволяет выявить стоматологическое заболевание без вмешательства в мягкие ткани вокруг зубов. Статья опубликована в международном журнале Diagnostics.Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, которое может привести к повреждению десен, а также корней зубов и их разрушению. По словам исследователей, начальные признаки возникновения воспалительного процесса часто остаются незамеченными, но именно в этот период болезнь поддается лечению.Ярко выраженные симптомы — покраснение, отечность десны, образование карманов, при которых требуется оперативное вмешательство, например, закрытый и открытый кюретаж зубов (прим.ред. — выскабливание пародонтальных карманов). Также пародонтит сопровождается подвижностью зубов, которая чаще всего возникает, когда зубы уже не удается сохранить. Хронический пародонтит является самым распространенным стоматологическим заболеванием у людей старше 30 лет (60-65 процентов), подчеркнули ученые.По их словам, на сегодняшний день основное внимание в науке уделяется изучению изменений окружающих зуб мягких тканей или ротовой жидкости. Однако они проявляются на более поздних стадиях заболевания, поэтому при лечении пациентов с пародонтитом важна своевременная диагностика и профилактика.Для выявления пародонтита на ранней стадии необходимо знать, какие структурные изменения происходят в тканях зубов. Исследователям удалось с помощью рамановской спектроскопии получить основные спектральные изменения в тканях зубов при пародонтите — нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена, рассказали ученые.По словам заместителя научного руководителя научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии, доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елены Тимченко, данный метод позволяет использовать компактный спектрограф без непосредственного контакта оборудования с тканями зуба.В дальнейшем ученые планируют создать экспресс-прибор неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике.В исследовании приняли участие специалисты из межвузовской научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии Самарского университета и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) совместно с руководителями самарских стоматологических клиник "ДИАМАНТ" и "Академия стоматологии".
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье

Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта

09:00 23.11.2020
 
© Depositphotos / oneblinkПациент в кабинете стоматолога
Пациент в кабинете стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / oneblink
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Метод экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита разработал научный коллектив при участии ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. По словам авторов, новый способ позволяет выявить стоматологическое заболевание без вмешательства в мягкие ткани вокруг зубов. Статья опубликована в международном журнале Diagnostics.
Пародонтит — воспалительное заболевание полости рта, которое может привести к повреждению десен, а также корней зубов и их разрушению. По словам исследователей, начальные признаки возникновения воспалительного процесса часто остаются незамеченными, но именно в этот период болезнь поддается лечению.
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Ярко выраженные симптомы — покраснение, отечность десны, образование карманов, при которых требуется оперативное вмешательство, например, закрытый и открытый кюретаж зубов (прим.ред. — выскабливание пародонтальных карманов). Также пародонтит сопровождается подвижностью зубов, которая чаще всего возникает, когда зубы уже не удается сохранить. Хронический пародонтит является самым распространенным стоматологическим заболеванием у людей старше 30 лет (60-65 процентов), подчеркнули ученые.
По их словам, на сегодняшний день основное внимание в науке уделяется изучению изменений окружающих зуб мягких тканей или ротовой жидкости. Однако они проявляются на более поздних стадиях заболевания, поэтому при лечении пациентов с пародонтитом важна своевременная диагностика и профилактика.
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Для выявления пародонтита на ранней стадии необходимо знать, какие структурные изменения происходят в тканях зубов. Исследователям удалось с помощью рамановской спектроскопии получить основные спектральные изменения в тканях зубов при пародонтите — нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена, рассказали ученые.
По словам заместителя научного руководителя научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии, доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елены Тимченко, данный метод позволяет использовать компактный спектрограф без непосредственного контакта оборудования с тканями зуба.
"Диагностирование спектральных изменений в эмали зубов, а также разработанный нами алгоритм верифицирования эмали с диагнозом "пародонтит", позволят идентифицировать пациентов с группой риска и проводить коррекцию их лечения с помощью аллогенного гидроксиапатита (прим.ред. — биоматериал натурального происхождения). Чувствительность и специфичность разработанного алгоритма составили 95,5 процента и 95,3 процента соответственно", — прокомментировала она.
В дальнейшем ученые планируют создать экспресс-прибор неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике.
В исследовании приняли участие специалисты из межвузовской научно-исследовательской лаборатории тканевой инженерии Самарского университета и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) совместно с руководителями самарских стоматологических клиник "ДИАМАНТ" и "Академия стоматологии".
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