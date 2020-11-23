https://ria.ru/20201123/rudenko-1585910437.html

Андрей Руденко: отмена роуминга между Россией и Белоруссией не за горами

Андрей Руденко: отмена роуминга между Россией и Белоруссией не за горами

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25-26 ноября посетит с рабочим визитом Минск для участия в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:00

2020-11-23T16:00

2020-11-23T16:00

интервью

россия

андрей руденко

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 25-26 ноября посетит с рабочим визитом Минск для участия в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. Программой визита предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел этой страны Владимиром Макеем. В преддверии визита Лаврова в Минск замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, как в условиях пандемии и непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии развиваются связи двух стран, как страны взаимодействует на площадках ООН и ОБСЕ, и отношениях с ЕС, а также о том, когда при нынешней санитарной обстановке может быть возобновлено наземное пассажирское сообщение и перспективах отмены роуминга.– Как в условиях пандемии и непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии развивается наше взаимодействие с Минском?– Безусловно, и пандемия коронавируса, и события после президентских выборов в Белоруссии, и западное вмешательство во внутренние дела, с которым столкнулся наш ближайший союзник, стали серьезным испытанием для наших отношений. Могу сказать тем не менее, что эти проблемы сделали сотрудничество между нашими странами и народами только крепче и еще более востребованным.В самом начале пандемии, когда приостановилось международное авиасообщение, российские авиаперевозчики вывозили белорусских граждан из третьих стран, а компания "Белавиа" помогала вернуться домой россиянам. Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину "Спутник V". Сейчас там проводятся ее испытания и готовится ее производство.Россия поддержала Белоруссию и белорусский народ в непростой период внутренних потрясений, внешнего давления и западных санкций. Уверены, что белорусы способны сами справиться с этими трудностями без навязываемого им посредничества. На это направлена инициированная руководством Республики Беларусь конституционная реформа, призванная модернизировать политическую систему страны. Рассчитываем, что она принесет осязаемые результаты.Несмотря ни на что, наши двусторонние отношения сохраняют традиционно высокую динамику во всех областях. Четырнадцатого сентября состоялась встреча президентов в Сочи, на которой достигнута договоренность о российском кредите на 1,5 миллиарда долларов. 28-29 сентября прошел VII Форум регионов, в рамках которого подписаны контракты на рекордные 700 миллионов долларов. Седьмого ноября состоялся энергетический пуск первого блока Белорусской АЭС, которую строит Росатом. Ведется работа по переориентации белорусских грузопотоков с прибалтийских на российские порты. Третьего декабря на полях Евразийского межправсовета в Москве пройдут переговоры глав правительств. 26 ноября в Минске состоится ежегодное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси. – Какие вопросы двусторонней повестки вы относите к приоритетным?– Все вопросы наших отношений по-своему приоритетны. Трудно сказать, что важнее – энергетика, военно-техническое сотрудничество, внешнеполитическая координация или работа в области культуры и образования. Для граждан наших стран большое значение имеют вопросы, касающиеся их повседневной жизни. Это, к примеру, отмена роуминга, которая давно назрела. С 1 ноября операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков. Идет апробирование взаимодействия российских и белорусских компаний сотовой связи. Надеюсь, что отмена роуминга не за горами. Есть прогресс в деле снятия ограничений на пересечение российско-белорусской границы, введенных в связи с пандемией. К сожалению, динамика санитарной ситуации пока не позволяет возобновить наземное пассажирское сообщение. Однако самолеты "Аэрофлота" и "Белавиа" уже летают ежедневно.На повестке дня стоит вопрос увеличения бесплатных квот для белорусских студентов, обучающихся в российских вузах. Есть идеи об организации сдачи в Белоруссии ЕГЭ или унификации российского ЕГЭ и белорусского Централизованного тестирования. Все эти большие и маленькие вопросы очень важны для продвижения по пути строительства Союзного государства России и Белоруссии, где должны существовать равные права для граждан и равные условия хозяйствования для бизнеса.– Вы упомянули о предстоящем совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое состоится в Минске на этой неделе. Что вы ждете от этого мероприятия?– Прежде всего мы рады возможности очного общения с нашими белорусскими друзьями и коллегами. Сегодня мы как никогда убеждаемся в том, что в век высоких технологий и видеоконференций личный контакт ничто не заменит. Несмотря на то, что предыдущие переговоры наших министров состоялись не так давно, 2 сентября в Москве, нам всегда есть, что обсудить. Мы совместно работаем на международных площадках ООН и ОБСЕ. Недавно, 18 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, соавторами которой были Россия и Белоруссия. Это очень важно в год 75-летия Победы. Сегодня некоторые страны пытаются фальсифицировать историю, чтобы обелить собственное прошлое и подорвать миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. К слову, и это весьма показательно, страны ЕС, одной из основ которого являются решения Нюрнбергского трибунала, воздерживаются при голосовании по упомянутой резолюции, а США и Украина и вовсе голосуют против нее.Кстати, отношения с ЕС будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординировано. Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе "Восточное партнерство" Евросоюза до экспертного. Это логично – настоящие партнеры санкций не вводят.Печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как защитник интересов простого народа. Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии. – Какие еще вопросы будут обсуждаться на заседании коллегий? Какие документы планируется подписать?– Другие вопросы повестки дня заседания коллегий МИДов России и Белоруссии касаются нашего участия в операциях ООН по поддержанию мира и перспектив подключения к ним ОДКБ. Мы обсудим работу в ЕАЭС по сопряжению интеграционных процессов и формированию Большого Евразийского партнерства, взаимодействие по вопросам международной информационной безопасности. Все эти темы фигурируют в Программе согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы. Ход ее реализации также будет обсуждаться в Минске. По итогам заседания планируется подписать постановление коллегий, определяющее основные задачи по вопросам повестки, и план консультаций на 2021 год, многие из которых, видимо, придется, как и в этом году, проводить в видеорежиме. Очень рассчитываем на откровенный доверительный диалог с нашими белорусскими коллегами и друзьями, который традиционно характеризует наши отношения.

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https://ria.ru/20201119/obrazovanie-1585413946.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126681.html

https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, россия, андрей руденко, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия