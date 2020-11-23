https://ria.ru/20201123/rozovaya-pantera-1585720729.html
Режиссер "Соника в кино" экранизирует "Розовую пантеру"
Режиссер "Соника в кино" экранизирует "Розовую пантеру"
Компания MGM снимет художественный фильм с элементами компьютерной анимации на основе знаменитого мультсериала "Розовая пантера", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:56
2020-11-23T06:56
2020-11-23T07:13
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Компания MGM снимет художественный фильм с элементами компьютерной анимации на основе знаменитого мультсериала "Розовая пантера", сообщает Deadline.Режиссер проекта – Джефф Фаулер ("Соник в кино"). Сценарий современной версии "Розовой пантеры" напишет Крис Бремнер ("Плохие парни навсегда").Лента "Сонник в кино", снятая в таком же "гибридном" жанре стала одной из самых заметных премьер 2020 года. Мультсериал "Розовая пантера" выходил с 1969 по 1994 год. Это одна из самых длинных и успешных комедийных франшиз MGM. В 1964 эпизод "The Pink Phink" был удостоен премии "Оскар".
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