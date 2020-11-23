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Источник: Сергей Куликов может сменить Чубайса на посту главы "Роснано"
Источник: Сергей Куликов может сменить Чубайса на посту главы "Роснано"
Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:43
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ростех
роснано
политика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Пока распоряжений о назначении нет, но Сергею Куликову предложена эта должность", - сказал собеседник.В настоящее время Куликов находится в отпуске. После этого он может выйти на новое место работы, добавил собеседник.До работы в Военно-промышленной комиссии, где он курировал новые технологии, Куликов работал в "Ростехе".
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ростех, роснано, политика

Источник: Сергей Куликов может сменить Чубайса на посту главы "Роснано"

18:43 23.11.2020 (обновлено: 18:48 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Пока распоряжений о назначении нет, но Сергею Куликову предложена эта должность", - сказал собеседник.
В настоящее время Куликов находится в отпуске. После этого он может выйти на новое место работы, добавил собеседник.
До работы в Военно-промышленной комиссии, где он курировал новые технологии, Куликов работал в "Ростехе".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:50
РБК сообщило о возможном уходе Чубайса из "Роснано"
 
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