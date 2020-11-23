https://ria.ru/20201123/rosnano-1585971008.html

Источник: Сергей Куликов может сменить Чубайса на посту главы "Роснано"

Источник: Сергей Куликов может сменить Чубайса на посту главы "Роснано"

Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:43

2020-11-23T18:43

2020-11-23T18:48

ростех

роснано

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Пока распоряжений о назначении нет, но Сергею Куликову предложена эта должность", - сказал собеседник.В настоящее время Куликов находится в отпуске. После этого он может выйти на новое место работы, добавил собеседник.До работы в Военно-промышленной комиссии, где он курировал новые технологии, Куликов работал в "Ростехе".

https://ria.ru/20201021/chubays-1580803907.html

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ростех, роснано, политика