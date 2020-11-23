РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития
02:39 23.11.2020 (обновлено: 09:24 23.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств.
Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.
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Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.
"Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", — заявил Чекунков.
Планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
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Также отмечается, что под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию "МСП", ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.