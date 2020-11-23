https://ria.ru/20201123/reorganizatsiya-1585832837.html

РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития

РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития

В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:39

2020-11-23T02:39

2020-11-23T09:24

россия

алексей чекунков

фонд развития промышленности

роснано

правительство рф

фонд "сколково"

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России ликвидируют восемь институтов развития

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478269_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_e771fc70f5da2fec41885b1fd2f4be21.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств.Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.Планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.Также отмечается, что под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию "МСП", ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

https://ria.ru/20201117/rosselkhoznadzor-1585033473.html

https://ria.ru/20201021/chubays-1580803907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чекунков, фонд развития промышленности, роснано, правительство рф, фонд "сколково", экономика