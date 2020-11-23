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РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития
РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития
В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T02:39
2020-11-23T09:24
россия
алексей чекунков
фонд развития промышленности
роснано
правительство рф
фонд "сколково"
экономика
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В России ликвидируют восемь институтов развития
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств.Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.Планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.Также отмечается, что под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию "МСП", ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
https://ria.ru/20201117/rosselkhoznadzor-1585033473.html
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россия, алексей чекунков, фонд развития промышленности, роснано, правительство рф, фонд "сколково", экономика

РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития

02:39 23.11.2020 (обновлено: 09:24 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств.
Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.
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Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

"Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", — заявил Чекунков.

Планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
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Также отмечается, что под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию "МСП", ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
 
РоссияАлексей ЧекунковФонд развития промышленностиРоснаноПравительство РФФонд "Сколково"Экономика
 
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