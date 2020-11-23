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Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными

Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными

У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:47

2020-11-23T16:47

2020-11-23T17:01

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что максимальная заболеваемость коронавирусом в РФ регистрируется у людей работоспособного возраста от 30 до 64 лет и преимущественно работающих.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, здоровье - общество