Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/rekomendatsii-1585942026.html
Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными
Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными
У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:47
2020-11-23T17:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что максимальная заболеваемость коронавирусом в РФ регистрируется у людей работоспособного возраста от 30 до 64 лет и преимущественно работающих.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_b2237c9f751d0c06e635c1cb7385cdf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, здоровье - общество

Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными

16:47 23.11.2020 (обновлено: 17:01 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что максимальная заболеваемость коронавирусом в РФ регистрируется у людей работоспособного возраста от 30 до 64 лет и преимущественно работающих.

"Весной этого года мы подготовили порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики, позволяют обеспечить безопасное функционирование как для потребителей, так и для тех лиц, которые производят продукцию или оказывают услуги... Я бы хотела попросить вашего (премьер-министра РФ Михаила Мишустина - ред.) поручения для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния