Попова призвала сделать рекомендации бизнесу по COVID-19 обязательными
16:47 23.11.2020 (обновлено: 17:01 23.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. У работающих граждан самые высокие в РФ показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому надо сделать обязательными методические рекомендации для бизнеса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Попова отметила, что максимальная заболеваемость коронавирусом в РФ регистрируется у людей работоспособного возраста от 30 до 64 лет и преимущественно работающих.
"Весной этого года мы подготовили порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики, позволяют обеспечить безопасное функционирование как для потребителей, так и для тех лиц, которые производят продукцию или оказывают услуги... Я бы хотела попросить вашего (премьер-министра РФ Михаила Мишустина - ред.) поручения для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.