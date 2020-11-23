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Эксперт оценил реформу институтов развития в России
Эксперт оценил реформу институтов развития в России
Реформа институтов развития в России поможет сэкономить бюджетные средства, но эта экономия вряд ли будет существенной, реальный эффект проявится в улучшении... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:14
2020-11-23T16:14
фонд развития промышленности
михаил мишустин
сколково
роснано
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реформа институтов развития в России поможет сэкономить бюджетные средства, но эта экономия вряд ли будет существенной, реальный эффект проявится в улучшении инвестиционного климата и развитии бизнеса, которые станут следствием изменений, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов: "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности."Реформа институтов развития поможет сэкономить бюджетные средства, однако эта экономия вряд ли окажется существенной. Но в данном случае главный вопрос заключается не в экономии денег на содержание штата. Инициатива может принести реальную пользу, если действительно будут сокращены неэффективный функционал и разросшийся бюрократический аппарат", - считает Микаелян."Сокращение административных издержек и барьеров позитивно влияет на инвестиционный климат и способствует развитию бизнеса и росту экономики, что в конечном итоге приносит больше денег и в государственную казну", - полагает собеседник агентства.По словам Микаеляна, для эффективного управления периодически необходимо проводить оптимизацию административного аппарата. "В рамках новой реформы институтов развития основной функционал сокращаемых структур по факту продолжит свое существование, произойдет перераспределение полномочий, большую часть которых сосредоточит ВЭБ", - комментирует он."Усиление ВЭБа необходимо для того, чтобы он, как изначально и задумывалось, стал мощным инвестиционным банком, финансирующим развитие экономики, а в конечном итоге – ключевым инструментом реализации государственной экономической политики. На данный момент можно с определенными оговорками констатировать, что роль ВЭБа как основного института развития по факту не соответствует возложенным на него ожиданиям. Наделение ВЭБа новыми полномочиями призвано усилить его значимость и повысить эффективность", - заключил он.
https://ria.ru/20201123/instituty-1585929862.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/optimizatsiya-1585899107.html
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фонд развития промышленности, михаил мишустин, сколково, роснано, экономика

Эксперт оценил реформу институтов развития в России

16:14 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Реформа институтов развития в России поможет сэкономить бюджетные средства, но эта экономия вряд ли будет существенной, реальный эффект проявится в улучшении инвестиционного климата и развитии бизнеса, которые станут следствием изменений, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов: "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 16:08
Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития
"Реформа институтов развития поможет сэкономить бюджетные средства, однако эта экономия вряд ли окажется существенной. Но в данном случае главный вопрос заключается не в экономии денег на содержание штата. Инициатива может принести реальную пользу, если действительно будут сокращены неэффективный функционал и разросшийся бюрократический аппарат", - считает Микаелян.
"Сокращение административных издержек и барьеров позитивно влияет на инвестиционный климат и способствует развитию бизнеса и росту экономики, что в конечном итоге приносит больше денег и в государственную казну", - полагает собеседник агентства.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 13:36Сказано в эфире
Эксперт назвал эффект от оптимизации институтов развитияГлава кабмина Михаил Мишустин сообщил об оптимизации институтов развития. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу.
По словам Микаеляна, для эффективного управления периодически необходимо проводить оптимизацию административного аппарата. "В рамках новой реформы институтов развития основной функционал сокращаемых структур по факту продолжит свое существование, произойдет перераспределение полномочий, большую часть которых сосредоточит ВЭБ", - комментирует он.
"Усиление ВЭБа необходимо для того, чтобы он, как изначально и задумывалось, стал мощным инвестиционным банком, финансирующим развитие экономики, а в конечном итоге – ключевым инструментом реализации государственной экономической политики. На данный момент можно с определенными оговорками констатировать, что роль ВЭБа как основного института развития по факту не соответствует возложенным на него ожиданиям. Наделение ВЭБа новыми полномочиями призвано усилить его значимость и повысить эффективность", - заключил он.
 
Фонд развития промышленностиМихаил МишустинСколковоРоснаноЭкономика
 
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