https://ria.ru/20201123/rebenok-1585957758.html

В Йошкар-Оле будут судить похитившую ребенка из роддома женщину

В Йошкар-Оле будут судить похитившую ребенка из роддома женщину

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:45

2020-11-23T17:45

2020-11-23T17:45

россия

генеральная прокуратура рф

йошкар-ола

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Младенца похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле днем 23 марта, когда мать ребенка вышла из палаты на процедуры. В поисках ребенка были задействованы сотрудники полиции, которым помогали около сотни волонтеров из Марий Эл и других регионов. Ребенок был обнаружен живым в квартире у 33-летней женщины. Было возбуждено два уголовных дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). Обвиняемая в похищении младенца женщина была арестована. Главный врач перинатального центра Николай Сушенцов на следующий день после похищения ребенка был уволен.По версии следствия, обвиняемая похитила девочку для подтверждения факта рождения ребенка, так как ранее она сообщила мужу, что беременна. Также ранее министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова сообщила журналистам, что женщина проникла в здание из соседнего корпуса через общий подвал. По ее словам, похитительница была одета в такой же халат, какие носят пациентки перинатального центра.

https://ria.ru/20200616/1572995334.html

https://ria.ru/20200930/pokhischenie-1578002438.html

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россия, генеральная прокуратура рф, йошкар-ола, происшествия