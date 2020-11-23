https://ria.ru/20201123/putin-1585962652.html
Путин утвердил стратегию антинаркотической политики до 2030 года
Путин утвердил стратегию антинаркотической политики до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:04
2020-11-23T18:04
2020-11-23T19:54
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2019 годом) являются: ... общая оценка наркоситуации в Российской Федерации - нейтральная", - говорится в документе.В настоящее время, указывается в документе, наркоситуация в большинстве регионов России остается напряженной.К таким угрозам в документе также отнесены попытки транснациональных корпораций увеличить транзит наркотиков через российскую границу.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности постановляю... утвердить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года", - говорится в документе.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2019 годом) являются: ... общая оценка наркоситуации в Российской Федерации - нейтральная", - говорится в документе.
В настоящее время, указывается в документе, наркоситуация в большинстве регионов России остается напряженной.
"Масштабное использование сети "Интернет" для пропаганды незаконного потребления наркотиков", - указывается в разделе "Угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту".
К таким угрозам в документе также отнесены попытки транснациональных корпораций увеличить транзит наркотиков через российскую границу.