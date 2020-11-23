https://ria.ru/20201123/putin-1585962652.html

Путин утвердил стратегию антинаркотической политики до 2030 года

Путин утвердил стратегию антинаркотической политики до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:04

2020-11-23T18:04

2020-11-23T19:54

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2019 годом) являются: ... общая оценка наркоситуации в Российской Федерации - нейтральная", - говорится в документе.В настоящее время, указывается в документе, наркоситуация в большинстве регионов России остается напряженной.К таким угрозам в документе также отнесены попытки транснациональных корпораций увеличить транзит наркотиков через российскую границу.

https://ria.ru/20201113/oborona-1584548545.html

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2020

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россия, владимир путин, общество