https://ria.ru/20201123/putin-1585878361.html

Путин проведет встречу с главой Псковской области

Путин проведет встречу с главой Псковской области

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит в Кремле внутренние совещания и встречи, также в этот день он по видеосвязи пообщается с главой Псковской РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:17

2020-11-23T12:17

2020-11-23T12:17

михаил ведерников

дмитрий песков

владимир путин

псковская область

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проводит в Кремле внутренние совещания и встречи, также в этот день он по видеосвязи пообщается с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, сегодня внутренние совещания и встречи. Из публичных у него будет сегодня видеоконференция с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20201119/putin-1585324690.html

псковская область

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михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин, псковская область, политика