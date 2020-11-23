https://ria.ru/20201123/putin-1585878361.html
Путин проведет встречу с главой Псковской области
Путин проведет встречу с главой Псковской области
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит в Кремле внутренние совещания и встречи, также в этот день он по видеосвязи пообщается с главой Псковской РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:17
2020-11-23T12:17
2020-11-23T12:17
михаил ведерников
дмитрий песков
владимир путин
псковская область
политика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проводит в Кремле внутренние совещания и встречи, также в этот день он по видеосвязи пообщается с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, сегодня внутренние совещания и встречи. Из публичных у него будет сегодня видеоконференция с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым", - сказал Песков журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20201119/putin-1585324690.html
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михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин, псковская область, политика