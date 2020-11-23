В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста
19:26 23.11.2020 (обновлено: 20:26 23.11.2020)
ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet). Участники пытаются блокировать движение транспорта.
Przed siedziba @MEN_GOV_PL trwa protest w ramach #StrajkKobiet. Policjanci zapowiadają, że będą legitymować wszystkich uczestników demonstracji @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/KdurdPKO2B— Piotr Drabik (@piotrdrabik) November 23, 2020
Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандируют: "Аборт — это право, а не привилегия", "Солидарность — наше оружие", "Мое тело — мое дело".
Туда также приехали большое количество полицейских, которые которые время от времени проверяют документы у участников акции, чтобы выписать штрафы.
Подобные протесты проходят и в других городах Польши.
В акции участвуют также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение делается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате изнасилования.
Blokada ministerstwa edukacji, baner wolna aborcja, wolna edukacja, tłum krzyczy strażacy chodźcie z nami oraz faszyści policja jedna koalicja— Jarek Witkowski 📷😜🍏🐧⛺🚴♀️🚂🇵🇱🇪🇺☮😜 (@JarekWitkowski7) November 23, 2020
Warszawa 23 XI 2020@WlodekCiejkaTv pic.twitter.com/mAH4chex8f
Недавно депутаты сейма начали добиваться ужесточения законодательства. Они хотят, чтобы запрещены были аборты в том числе и по медицинским показаниям, когда имеются нарушения развития плода.
В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам Основного закона. Таким образом, в Польше остались только две причины, по которым можно прервать беременность: опасность для жизни женщины и если она наступила в результате изнасилования.
После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
Oko press przed budynkiem ministerstwa edukacji— Jarek Witkowski 📷😜🍏🐧⛺🚴♀️🚂🇵🇱🇪🇺☮😜 (@JarekWitkowski7) November 23, 2020
Warszawa 23 XI 2020 i ziobrowych strachach pic.twitter.com/23Ca0HGzzY