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В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста

В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста

В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:26

2020-11-23T19:26

2020-11-23T20:26

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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах.Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet). Участники пытаются блокировать движение транспорта.Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандируют: "Аборт — это право, а не привилегия", "Солидарность — наше оружие", "Мое тело — мое дело".Туда также приехали большое количество полицейских, которые которые время от времени проверяют документы у участников акции, чтобы выписать штрафы.Подобные протесты проходят и в других городах Польши.В акции участвуют также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение делается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате изнасилования.Недавно депутаты сейма начали добиваться ужесточения законодательства. Они хотят, чтобы запрещены были аборты в том числе и по медицинским показаниям, когда имеются нарушения развития плода.В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам Основного закона. Таким образом, в Польше остались только две причины, по которым можно прервать беременность: опасность для жизни женщины и если она наступила в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, варшава, в мире