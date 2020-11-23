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В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста
В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста
В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:26
2020-11-23T20:26
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах.Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet). Участники пытаются блокировать движение транспорта.Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандируют: "Аборт — это право, а не привилегия", "Солидарность — наше оружие", "Мое тело — мое дело".Туда также приехали большое количество полицейских, которые которые время от времени проверяют документы у участников акции, чтобы выписать штрафы.Подобные протесты проходят и в других городах Польши.В акции участвуют также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение делается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате изнасилования.Недавно депутаты сейма начали добиваться ужесточения законодательства. Они хотят, чтобы запрещены были аборты в том числе и по медицинским показаниям, когда имеются нарушения развития плода.В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам Основного закона. Таким образом, в Польше остались только две причины, по которым можно прервать беременность: опасность для жизни женщины и если она наступила в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
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польша, варшава, в мире

В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста

19:26 23.11.2020 (обновлено: 20:26 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. В Польше возобновились акции протестов противников ужесточения законодательства об абортах.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве уличную акцию организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet). Участники пытаются блокировать движение транспорта.
Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандируют: "Аборт — это право, а не привилегия", "Солидарность — наше оружие", "Мое тело — мое дело".
Туда также приехали большое количество полицейских, которые которые время от времени проверяют документы у участников акции, чтобы выписать штрафы.
Подобные протесты проходят и в других городах Польши.
В акции участвуют также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение делается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате изнасилования.
Недавно депутаты сейма начали добиваться ужесточения законодательства. Они хотят, чтобы запрещены были аборты в том числе и по медицинским показаниям, когда имеются нарушения развития плода.
В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам Основного закона. Таким образом, в Польше остались только две причины, по которым можно прервать беременность: опасность для жизни женщины и если она наступила в результате изнасилования.
После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
 
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