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СЖР оценил проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт
СЖР оценил проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт
Инициативу депутата Госдумы Дмитрия Вяткина по штрафам за незаконное использование пресс-карт на митингах необходимо проверить на возможное нарушение права... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:15
2020-11-23T17:15
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
союз журналистов россии
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Инициативу депутата Госдумы Дмитрия Вяткина по штрафам за незаконное использование пресс-карт на митингах необходимо проверить на возможное нарушение права журналистов на сбор информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, уточнив, что понимает саму логику такого нововведения.Ранее Вяткин ("Единая Россия") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить штраф в размере до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты. Правительство законопроект поддержало, следует из базы данных нижней палаты парламента.При этом, по словам главы СЖР, на митингах действительно бывают две спорные ситуации. Так, если журналисты "выполняют свой профессиональный долг, имеют журналистское задание освещать события, то они дополнительно защищены законом о печати". В данном случае задерживать их "не положено".
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владимир соловьев (телеведущий), дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, союз журналистов россии, общество

СЖР оценил проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт

17:15 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Инициативу депутата Госдумы Дмитрия Вяткина по штрафам за незаконное использование пресс-карт на митингах необходимо проверить на возможное нарушение права журналистов на сбор информации, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, уточнив, что понимает саму логику такого нововведения.
Ранее Вяткин ("Единая Россия") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить штраф в размере до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты. Правительство законопроект поддержало, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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21 ноября, 15:24
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"Тут может возникнуть широкое поле для каких-то манипуляций и наказаний... Поэтому нужно тут как-то очень четко все это еще раз проверить с юристами: не нарушает ли это закон о печати, не нарушает ли это право журналистов на сбор информации", - прокомментировал инициативу Соловьев.
При этом, по словам главы СЖР, на митингах действительно бывают две спорные ситуации. Так, если журналисты "выполняют свой профессиональный долг, имеют журналистское задание освещать события, то они дополнительно защищены законом о печати". В данном случае задерживать их "не положено".
"Но если журналист, будучи профессионалом, решил высказать свою гражданскую позицию и выходит на митинг как гражданин, высказывает свою политическую позицию, свою точку зрения, то в данном случае, если он нарушает какой-то закон, его задерживают, а он говорит, что он журналист и меня не трогайте, видимо, в этом случае может применяться этот закон. Логику я понять могу. Но еще раз хочу призвать к тому, чтобы мы более подробно с этим разобрались, чтобы это никак не нарушало право журналистов на сбор информации", - уточнил Соловьев.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияСоюз журналистов РоссииОбщество
 
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