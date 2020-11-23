СЖР оценил проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт

"Но если журналист, будучи профессионалом, решил высказать свою гражданскую позицию и выходит на митинг как гражданин, высказывает свою политическую позицию, свою точку зрения, то в данном случае, если он нарушает какой-то закон, его задерживают, а он говорит, что он журналист и меня не трогайте, видимо, в этом случае может применяться этот закон. Логику я понять могу. Но еще раз хочу призвать к тому, чтобы мы более подробно с этим разобрались, чтобы это никак не нарушало право журналистов на сбор информации", - уточнил Соловьев.