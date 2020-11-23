Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/prodazha-1585875864.html
Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже
Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже
Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито"... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:04
2020-11-23T12:04
джордж флойд
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:3155:1775_1400x0_80_0_0_cff1ff1148923c45b3e35f481cb20a3c.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; цена в объявлениях в два раза дороже, чем у ритейлеров, обнаружил корреспондент РИА Новости.Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартовали в России 19 ноября. Как ранее сообщили РИА Новости в российском представительстве компании, стоимость консолей с одинаковой производительностью, отличающихся лишь наличием оптического привода, составит 37 999 рублей и 46 999 рублей соответственно.В компании также отмечали, что консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах партнеров. Компания приняла такое решение, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса.Ранее Sony откладывала презентацию игр для новой консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Предыдущая модель игровой приставки PlayStation 4 была представлена в феврале 2013 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/1585466667.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c518f76487e2817b3ea217b52690c6ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, сша, экономика

Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже

12:04 23.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; цена в объявлениях в два раза дороже, чем у ритейлеров, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Новинка Sony PlayStation 5 (PS5), Ростест. Не распечатаны. Кассовый чек и гарантия один год. Сегодня можно приехать и забрать! Вместе с дисками", - говорится в одном из таких объявлений. При этом цена на устройство указана в два раза дороже, чем в магазинах.
Игры нового поколения: Playstation 5 vs X-Box - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 10:04Прямой эфир
Игры нового поколения: Playstation 5 vs X-Box
Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартовали в России 19 ноября. Как ранее сообщили РИА Новости в российском представительстве компании, стоимость консолей с одинаковой производительностью, отличающихся лишь наличием оптического привода, составит 37 999 рублей и 46 999 рублей соответственно.
В компании также отмечали, что консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах партнеров. Компания приняла такое решение, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса.
Ранее Sony откладывала презентацию игр для новой консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Предыдущая модель игровой приставки PlayStation 4 была представлена в феврале 2013 года.
 
Джордж ФлойдСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния