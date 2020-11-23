https://ria.ru/20201123/prodazha-1585875864.html

Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже

Россияне перепродают PlayStation 5 вдвое дороже

Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито"... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:04

джордж флойд

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:3155:1775_1400x0_80_0_0_cff1ff1148923c45b3e35f481cb20a3c.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне стали массово перепродавать PlayStation 5, в первые выходные после официального старта продаж новых игровых консолей на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; цена в объявлениях в два раза дороже, чем у ритейлеров, обнаружил корреспондент РИА Новости.Продажи новых игровых консолей PlayStation 5, представленные компанией Sony 17 сентября, стартовали в России 19 ноября. Как ранее сообщили РИА Новости в российском представительстве компании, стоимость консолей с одинаковой производительностью, отличающихся лишь наличием оптического привода, составит 37 999 рублей и 46 999 рублей соответственно.В компании также отмечали, что консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах партнеров. Компания приняла такое решение, чтобы обезопасить игроков, поставщиков и сотрудников от коронавируса.Ранее Sony откладывала презентацию игр для новой консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Предыдущая модель игровой приставки PlayStation 4 была представлена в феврале 2013 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/1585466667.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, сша, экономика