https://ria.ru/20201123/priluchnyy-1585894326.html
Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного
Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного
Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:17
2020-11-23T13:17
2020-11-23T13:54
павел прилучный
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент артиста Екатерина Сычева.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении.По ее словам, они готовят заявление в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20200921/priluchnyy-1577559238.html
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павел прилучный, москва, происшествия