https://ria.ru/20201123/priluchnyy-1585894326.html

Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного

Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного

Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:17

2020-11-23T13:17

2020-11-23T13:54

павел прилучный

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент артиста Екатерина Сычева.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении.По ее словам, они готовят заявление в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20200921/priluchnyy-1577559238.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный, москва, происшествия