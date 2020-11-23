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Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного
Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного
Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:17
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павел прилучный
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент артиста Екатерина Сычева.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении.По ее словам, они готовят заявление в правоохранительные органы.
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павел прилучный, москва, происшествия

Агент рассказал о состоянии Павла Прилучного

13:17 23.11.2020 (обновлено: 13:54 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, рассказала РИА Новости агент артиста Екатерина Сычева.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении.
"Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов", - сказала Сычева.
По ее словам, они готовят заявление в правоохранительные органы.
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