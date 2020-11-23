https://ria.ru/20201123/prava-1585953951.html

Автоюрист призвал увеличить число практических занятий по вождению

Автоюрист призвал увеличить число практических занятий по вождению

Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в РФ, отметил необходимость в увеличении количества... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:29

2020-11-23T17:29

2020-11-23T17:30

михаил черников

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в РФ, отметил необходимость в увеличении количества практических занятий по вождению.Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой, будут делать упор на том, какие у кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Помимо этого, по мнению автоюриста, инспекторам необходимо объективно оценивать опыт и навыки экзаменуемого."Инспекторам нужно судить объективно, ведь когда экзаменуемый сдает на площадке перед друзьями - это одно, а на дороге он может стушеваться. Инспектор должен видеть, если будущий водитель умеет ездить и просто перенервничал", - подчеркнул эксперт.Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201123/prava-1585880679.html

https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577117181.html

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михаил черников, гибдд мвд рф, общество