https://ria.ru/20201123/prava-1585953951.html
Автоюрист призвал увеличить число практических занятий по вождению
Автоюрист призвал увеличить число практических занятий по вождению
Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в РФ, отметил необходимость в увеличении количества... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:29
2020-11-23T17:29
2020-11-23T17:30
михаил черников
гибдд мвд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155284/36/1552843667_0:51:3067:1776_1400x0_80_0_0_69a45c841bffdd0e8a41a2739fb022f8.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в РФ, отметил необходимость в увеличении количества практических занятий по вождению.Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой, будут делать упор на том, какие у кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Помимо этого, по мнению автоюриста, инспекторам необходимо объективно оценивать опыт и навыки экзаменуемого."Инспекторам нужно судить объективно, ведь когда экзаменуемый сдает на площадке перед друзьями - это одно, а на дороге он может стушеваться. Инспектор должен видеть, если будущий водитель умеет ездить и просто перенервничал", - подчеркнул эксперт.Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201123/prava-1585880679.html
https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577117181.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155284/36/1552843667_254:0:2983:2047_1400x0_80_0_0_bfca1c17d9172fd0e593b8c8aa588f38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил черников, гибдд мвд рф, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права в РФ, отметил необходимость в увеличении количества практических занятий по вождению.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников
рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой, будут делать упор на том, какие у кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
"Добавление практических курсов - несомненный плюс. И в автошколах необходимо также увеличивать количество практических занятий, потому что от этого зависит безопасность не только водителя-новичка, но и окружающих его людей. Поэтому чем больше будет практических курсов, тем лучше", - сказал Славнов РИА Новости.
Помимо этого, по мнению автоюриста, инспекторам необходимо объективно оценивать опыт и навыки экзаменуемого.
"Инспекторам нужно судить объективно, ведь когда экзаменуемый сдает на площадке перед друзьями - это одно, а на дороге он может стушеваться. Инспектор должен видеть, если будущий водитель умеет ездить и просто перенервничал", - подчеркнул эксперт.
Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.
Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.
Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.