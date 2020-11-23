https://ria.ru/20201123/pozhar-1585997112.html
Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:08
2020-11-23T22:08
2020-11-23T22:10
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Проверку поручили провести Солнечногорской городской прокуратуре.Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия