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Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020
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россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Проверку поручили провести Солнечногорской городской прокуратуре.Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия

Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье

22:08 23.11.2020 (обновлено: 22:10 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"По предварительным данным, возгорание произошло сегодня вечером в расселенном аварийном доме в поселке Менделеево, где несовершеннолетние находились с родителями, выходцами из ближнего зарубежья. Пострадали четверо детей", - говорится в сообщении.

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Проверку поручили провести Солнечногорской городской прокуратуре.
Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.
Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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