https://ria.ru/20201123/pozhar-1585997112.html

Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье

Четверо детей пострадали при пожаре в доме в Подмосковье

Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T22:08

2020-11-23T22:08

2020-11-23T22:10

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Четверо детей пострадали на пожаре в расселенном доме в подмосковном Менделеево, прокуратура Московской области начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Проверку поручили провести Солнечногорской городской прокуратуре.Прокуроры должны установить причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.

https://ria.ru/20201123/pozhar-1585836077.html

россия

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия