В Минске протестующие устроили потасовку с милицией на митинге
16:05 23.11.2020 (обновлено: 16:10 23.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Потасовка между протестующими и силовиками произошла на оппозиционном "марше пенсионеров" возле Большого театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа. Однако в этот раз сотрудники правоохранительных органов преградили дорогу шествию, выстроившись в несколько рядов на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы.
В этой связи шествие свернуло с проспекта Независимости и двинулось по улице Янки Купалы, рядом с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Белоруссии. Протестующие собрались в сквере возле театра, однако выйти из сквера всей колонне правоохранители не дали, разбив ее на несколько частей.
Когда протестующие пытались воссоединиться в сквере, произошла потасовка, в которой участвовали протестующие и ОМОН.
После этого была задержана женщина.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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