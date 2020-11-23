https://ria.ru/20201123/potasovka-1585929179.html

В Минске протестующие устроили потасовку с милицией на митинге

В Минске протестующие устроили потасовку с милицией на митинге

Потасовка между протестующими и силовиками произошла на оппозиционном "марше пенсионеров" возле Большого театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:05

2020-11-23T16:05

2020-11-23T16:10

протесты в белоруссии

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Потасовка между протестующими и силовиками произошла на оппозиционном "марше пенсионеров" возле Большого театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа. Однако в этот раз сотрудники правоохранительных органов преградили дорогу шествию, выстроившись в несколько рядов на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы.В этой связи шествие свернуло с проспекта Независимости и двинулось по улице Янки Купалы, рядом с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Белоруссии. Протестующие собрались в сквере возле театра, однако выйти из сквера всей колонне правоохранители не дали, разбив ее на несколько частей.Когда протестующие пытались воссоединиться в сквере, произошла потасовка, в которой участвовали протестующие и ОМОН.После этого была задержана женщина.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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В Минске проходит протестный "марш пенсионеров" Белорусские силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, по которому двигалось несанкционированное шествие "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости. Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа. 2020-11-23T16:05 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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