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Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, разброс суточных показателей за прошедшую... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:39
2020-11-23T16:39
2020-11-23T17:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, разброс суточных показателей за прошедшую неделю был в интервале на 100 тысяч населения от 1,8 в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия."Несколько слов об эпидемиологической ситуации, которая остается в стране достаточно напряженной. И хотела бы обратить внимание, что разброс суточных показателей за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество