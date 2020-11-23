https://ria.ru/20201123/popova-1585939590.html

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, разброс суточных показателей за прошедшую... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:39

2020-11-23T16:39

2020-11-23T17:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной, разброс суточных показателей за прошедшую неделю был в интервале на 100 тысяч населения от 1,8 в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия."Несколько слов об эпидемиологической ситуации, которая остается в стране достаточно напряженной. И хотела бы обратить внимание, что разброс суточных показателей за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество