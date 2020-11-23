https://ria.ru/20201123/pogoda-1585859708.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:45
2020-11-23T10:45
2020-11-23T10:45
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568550151_0:165:3055:1883_1400x0_80_0_0_08288b70f6775402d2153a8d631c14f1.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, преобладающая температура в Москве в ночные часы - от минус 2 до плюс 1 градуса, дневная температура практически всю неделю - от ноля до плюс 2 градусов."В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура", - отметила метеоролог.Синоптик уточнила, что 26 числа может быть морось. Количество осадков на неделе - не более 1-1,5 миллиметра за 12 часов.Поздянкова сообщила, что атмосферное давление в будни будет около нормы или чуть ниже нормы. "Будет усиливаться влияние антициклона, поскольку циклон будет заполняться и уходить на юго-восток, и 28 ноября атмосферное давление будет 759 миллиметров ртутного столба, что на 10-11 единиц выше нормы", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568550151_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_c76a917ec29afbc999f4bc89bc44b346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве
на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"У нас будет относительно теплая погода. Фон температуры будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Практически всю неделю погоду у нас будет определять циклон, он зависнет над Москвой, и поэтому будет преобладать облачная погода, в ночные часы будет подсыпать небольшой снежок, в дневные часы местами небольшие осадки. Снегопад на этой неделе у нас не ожидается", - рассказала Позднякова.
По ее словам, преобладающая температура в Москве в ночные часы - от минус 2 до плюс 1 градуса, дневная температура практически всю неделю - от ноля до плюс 2 градусов.
"В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура", - отметила метеоролог.
Синоптик уточнила, что 26 числа может быть морось. Количество осадков на неделе - не более 1-1,5 миллиметра за 12 часов.
Поздянкова сообщила, что атмосферное давление в будни будет около нормы или чуть ниже нормы. "Будет усиливаться влияние антициклона, поскольку циклон будет заполняться и уходить на юго-восток, и 28 ноября атмосферное давление будет 759 миллиметров ртутного столба, что на 10-11 единиц выше нормы", - добавила метеоролог.