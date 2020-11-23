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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:45
2020-11-23T10:45
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, преобладающая температура в Москве в ночные часы - от минус 2 до плюс 1 градуса, дневная температура практически всю неделю - от ноля до плюс 2 градусов."В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура", - отметила метеоролог.Синоптик уточнила, что 26 числа может быть морось. Количество осадков на неделе - не более 1-1,5 миллиметра за 12 часов.Поздянкова сообщила, что атмосферное давление в будни будет около нормы или чуть ниже нормы. "Будет усиливаться влияние антициклона, поскольку циклон будет заполняться и уходить на юго-восток, и 28 ноября атмосферное давление будет 759 миллиметров ртутного столба, что на 10-11 единиц выше нормы", - добавила метеоролог.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

10:45 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве
Девушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас будет относительно теплая погода. Фон температуры будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Практически всю неделю погоду у нас будет определять циклон, он зависнет над Москвой, и поэтому будет преобладать облачная погода, в ночные часы будет подсыпать небольшой снежок, в дневные часы местами небольшие осадки. Снегопад на этой неделе у нас не ожидается", - рассказала Позднякова.
По ее словам, преобладающая температура в Москве в ночные часы - от минус 2 до плюс 1 градуса, дневная температура практически всю неделю - от ноля до плюс 2 градусов.
"В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура", - отметила метеоролог.
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Синоптик уточнила, что 26 числа может быть морось. Количество осадков на неделе - не более 1-1,5 миллиметра за 12 часов.
Поздянкова сообщила, что атмосферное давление в будни будет около нормы или чуть ниже нормы. "Будет усиливаться влияние антициклона, поскольку циклон будет заполняться и уходить на юго-восток, и 28 ноября атмосферное давление будет 759 миллиметров ртутного столба, что на 10-11 единиц выше нормы", - добавила метеоролог.
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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