https://ria.ru/20201123/pogoda-1585859708.html

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:45

2020-11-23T10:45

2020-11-23T10:45

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, преобладающая температура в Москве в ночные часы - от минус 2 до плюс 1 градуса, дневная температура практически всю неделю - от ноля до плюс 2 градусов."В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура", - отметила метеоролог.Синоптик уточнила, что 26 числа может быть морось. Количество осадков на неделе - не более 1-1,5 миллиметра за 12 часов.Поздянкова сообщила, что атмосферное давление в будни будет около нормы или чуть ниже нормы. "Будет усиливаться влияние антициклона, поскольку циклон будет заполняться и уходить на юго-восток, и 28 ноября атмосферное давление будет 759 миллиметров ртутного столба, что на 10-11 единиц выше нормы", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html

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татьяна позднякова, погода, москва, общество