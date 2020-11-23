https://ria.ru/20201123/podmoskove-1585892082.html
Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию
Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию
Улицы, парки, прогулочные зоны украсят к Новому году в Подмосковье, несмотря на пандемию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:12
2020-11-23T13:12
2020-11-23T13:58
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Улицы, парки, прогулочные зоны украсят к Новому году в Подмосковье, несмотря на пандемию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Что касается мероприятий к Новому году, они важные. <...> Обращаю внимание, что с точки зрения убранства городов, возможности прогулок, все должно быть предусмотрено и сделано на должном уровне, несмотря на пандемию. Каждый, в том числе министерство благоустройства, должны сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям", - сказал Воробьев в понедельник в ходе заседания областного правительства.В понедельник в Московской области выявили 971 пациента с коронавирусом, за все время – более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество