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Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию
Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию
Улицы, парки, прогулочные зоны украсят к Новому году в Подмосковье, несмотря на пандемию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:12
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Улицы, парки, прогулочные зоны украсят к Новому году в Подмосковье, несмотря на пандемию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Что касается мероприятий к Новому году, они важные. &lt;...&gt; Обращаю внимание, что с точки зрения убранства городов, возможности прогулок, все должно быть предусмотрено и сделано на должном уровне, несмотря на пандемию. Каждый, в том числе министерство благоустройства, должны сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям", - сказал Воробьев в понедельник в ходе заседания областного правительства.В понедельник в Московской области выявили 971 пациента с коронавирусом, за все время – более 100 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Подмосковье украсят к Новому году, несмотря на пандемию

13:12 23.11.2020 (обновлено: 13:58 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители и участники фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве
Посетители и участники фестиваля Путешествие в Рождество в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Улицы, парки, прогулочные зоны украсят к Новому году в Подмосковье, несмотря на пандемию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается мероприятий к Новому году, они важные. <...> Обращаю внимание, что с точки зрения убранства городов, возможности прогулок, все должно быть предусмотрено и сделано на должном уровне, несмотря на пандемию. Каждый, в том числе министерство благоустройства, должны сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям", - сказал Воробьев в понедельник в ходе заседания областного правительства.
В понедельник в Московской области выявили 971 пациента с коронавирусом, за все время – более 100 тысяч.
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Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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