https://ria.ru/20201123/podderzhka-1585980373.html

В ЯНАО более пяти тысяч бизнесменов получили поддержку во время пандемии

В ЯНАО более пяти тысяч бизнесменов получили поддержку во время пандемии

Более пяти тысяч предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки во время пандемии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:29

2020-11-23T19:29

2020-11-23T19:29

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир якушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564192515_0:66:3168:1848_1400x0_80_0_0_fe483da3633e6ff65359d2f997ff6f2f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки во время пандемии, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.Такие цифры были озвучены на совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.Пресс-служба отмечает, что на Ямале во время пандемии приняты существенные меры по поддержке бизнеса. Их реализация началась сразу после введения ограничений.Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из важнейших задач в сложившихся условиях. Необходимо контролировать соблюдение санитарных норм, но при этом не допускать необоснованного давления на предпринимателей."Наша задача – не допустить излишней административной нагрузки со стороны контрольных и надзорных органов. В случае выявления нарушений надо оценивать потенциальные негативные последствия не только для граждан, но и для предпринимателей", – цитирует Ямохина пресс-служба.Полпред акцентировал внимание федеральных инспекторов на необходимости постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получения объективной информации с мест.Под особым контролем полпреда – работа специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения. Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/zarplaty-1585888397.html

https://realty.ria.ru/20201109/yanao-1583751576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир якушев