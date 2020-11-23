https://ria.ru/20201123/podderzhka-1585980373.html
В ЯНАО более пяти тысяч бизнесменов получили поддержку во время пандемии
В ЯНАО более пяти тысяч бизнесменов получили поддержку во время пандемии
Более пяти тысяч предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки во время пандемии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:29
2020-11-23T19:29
2020-11-23T19:29
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир якушев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки во время пандемии, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.Такие цифры были озвучены на совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.Пресс-служба отмечает, что на Ямале во время пандемии приняты существенные меры по поддержке бизнеса. Их реализация началась сразу после введения ограничений.Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из важнейших задач в сложившихся условиях. Необходимо контролировать соблюдение санитарных норм, но при этом не допускать необоснованного давления на предпринимателей."Наша задача – не допустить излишней административной нагрузки со стороны контрольных и надзорных органов. В случае выявления нарушений надо оценивать потенциальные негативные последствия не только для граждан, но и для предпринимателей", – цитирует Ямохина пресс-служба.Полпред акцентировал внимание федеральных инспекторов на необходимости постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получения объективной информации с мест.Под особым контролем полпреда – работа специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения. Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир якушев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки во время пандемии, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
Такие цифры были озвучены на совещании с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев
.
Пресс-служба отмечает, что на Ямале
во время пандемии приняты существенные меры по поддержке бизнеса. Их реализация началась сразу после введения ограничений.
"Мы уделяем особое внимание поддержке предпринимателей, которые вынуждены были ограничить работу из-за коронавируса. Первые меры приняты сразу после введения режима повышенной готовности. Всего в округе действует четыре пакета мер: снижение налогов, прямые денежные выплаты, имущественная и консультационная поддержка. На сегодняшний день помощью воспользовались более пяти тысяч ямальских предпринимателей", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики Ямала Светланы Гусевой.
Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из важнейших задач в сложившихся условиях. Необходимо контролировать соблюдение санитарных норм, но при этом не допускать необоснованного давления на предпринимателей.
"Наша задача – не допустить излишней административной нагрузки со стороны контрольных и надзорных органов. В случае выявления нарушений надо оценивать потенциальные негативные последствия не только для граждан, но и для предпринимателей", – цитирует Ямохина пресс-служба.
Полпред акцентировал внимание федеральных инспекторов на необходимости постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получения объективной информации с мест.
Под особым контролем полпреда – работа специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения. Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход, уточняется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.