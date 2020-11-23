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Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли
Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли
Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:13
2020-11-23T13:13
бэлла черкесова
газпром-медиа холдинг
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца 2021 года, копия письма размещена в официальной группе НАТ в Facebook."В течение двух последних месяцев в НАТ обратился целый ряд региональных и федеральных телеканалов (в том числе, входящих в холдинги "Газпром-Медиа" и "СТС Медиа") с предложением о продлении срока действия приказа №281 на 2021 год, как необходимой мере экономической поддержки. В этой связи, полностью разделяя позицию членов Ассоциации, НАТ обращается к Вам с просьбой рассмотреть данное предложение и принять решение о продлении срока действия приказа Минцифры России №281 на весь период 2021 года", - говорится в письме с уточнением, что срок действия приказа истекает 31 декабря 2020 года.Как указано в пояснении к документу, опубликованному в сообществе НАТ, это касается такой меры поддержки отрасли, как сокращение лицензионных требований.Кроме того, в письме НАТ также прописана просьба обратиться к правительству РФ с инициативой о продлении ряда положений постановления "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Речь идет об автоматическом продлении лицензионно-разрешительных документов в сфере телерадиовещания, истекающих в 2021 году, а также об отмене плановых проверок для вещателей на период 2021 года.
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бэлла черкесова, газпром-медиа холдинг, экономика

Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли

13:13 23.11.2020
 
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца 2021 года, копия письма размещена в официальной группе НАТ в Facebook.
"В течение двух последних месяцев в НАТ обратился целый ряд региональных и федеральных телеканалов (в том числе, входящих в холдинги "Газпром-Медиа" и "СТС Медиа") с предложением о продлении срока действия приказа №281 на 2021 год, как необходимой мере экономической поддержки. В этой связи, полностью разделяя позицию членов Ассоциации, НАТ обращается к Вам с просьбой рассмотреть данное предложение и принять решение о продлении срока действия приказа Минцифры России №281 на весь период 2021 года", - говорится в письме с уточнением, что срок действия приказа истекает 31 декабря 2020 года.
Как указано в пояснении к документу, опубликованному в сообществе НАТ, это касается такой меры поддержки отрасли, как сокращение лицензионных требований.
Кроме того, в письме НАТ также прописана просьба обратиться к правительству РФ с инициативой о продлении ряда положений постановления "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Речь идет об автоматическом продлении лицензионно-разрешительных документов в сфере телерадиовещания, истекающих в 2021 году, а также об отмене плановых проверок для вещателей на период 2021 года.
Газеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
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Бэлла ЧеркесоваГазпром-Медиа ХолдингЭкономика
 
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