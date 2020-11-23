Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца 2021 года, копия письма размещена в официальной группе НАТ в Facebook.
"В течение двух последних месяцев в НАТ обратился целый ряд региональных и федеральных телеканалов (в том числе, входящих в холдинги "Газпром-Медиа" и "СТС Медиа") с предложением о продлении срока действия приказа №281 на 2021 год, как необходимой мере экономической поддержки. В этой связи, полностью разделяя позицию членов Ассоциации, НАТ обращается к Вам с просьбой рассмотреть данное предложение и принять решение о продлении срока действия приказа Минцифры России №281 на весь период 2021 года", - говорится в письме с уточнением, что срок действия приказа истекает 31 декабря 2020 года.
Как указано в пояснении к документу, опубликованному в сообществе НАТ, это касается такой меры поддержки отрасли, как сокращение лицензионных требований.
Кроме того, в письме НАТ также прописана просьба обратиться к правительству РФ с инициативой о продлении ряда положений постановления "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Речь идет об автоматическом продлении лицензионно-разрешительных документов в сфере телерадиовещания, истекающих в 2021 году, а также об отмене плановых проверок для вещателей на период 2021 года.