https://ria.ru/20201123/podderzhka-1585892369.html

Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли

Минцифры попросили продлить меры поддержки медиаотрасли

Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:13

2020-11-23T13:13

2020-11-23T13:13

бэлла черкесова

газпром-медиа холдинг

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Национальная ассоциация телерадиовещателей направила письмо замглавы Минцифры РФ Бэлле Черкесовой с просьбой продлить ряд мер поддержки медиаотрасли до конца 2021 года, копия письма размещена в официальной группе НАТ в Facebook."В течение двух последних месяцев в НАТ обратился целый ряд региональных и федеральных телеканалов (в том числе, входящих в холдинги "Газпром-Медиа" и "СТС Медиа") с предложением о продлении срока действия приказа №281 на 2021 год, как необходимой мере экономической поддержки. В этой связи, полностью разделяя позицию членов Ассоциации, НАТ обращается к Вам с просьбой рассмотреть данное предложение и принять решение о продлении срока действия приказа Минцифры России №281 на весь период 2021 года", - говорится в письме с уточнением, что срок действия приказа истекает 31 декабря 2020 года.Как указано в пояснении к документу, опубликованному в сообществе НАТ, это касается такой меры поддержки отрасли, как сокращение лицензионных требований.Кроме того, в письме НАТ также прописана просьба обратиться к правительству РФ с инициативой о продлении ряда положений постановления "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Речь идет об автоматическом продлении лицензионно-разрешительных документов в сфере телерадиовещания, истекающих в 2021 году, а также об отмене плановых проверок для вещателей на период 2021 года.

https://ria.ru/20200526/1572003035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бэлла черкесова, газпром-медиа холдинг, экономика