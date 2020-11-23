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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/plennye-1585913536.html
В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане
В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане
Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:50
2020-11-23T14:50
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
европейский суд
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, которых Европейский суд по правам человека взял под свою защиту.Он напомнил, что родственники попавших в плен военнослужащих ранее направили иски в ЕСПЧ, требуя гарантировать их право на жизнь и защитить от бесчеловечного отношения.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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РИА Новости
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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши
Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор.
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никол пашинян, европейский суд, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане

14:50 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на улицу из разбитого окна дворца Культуры в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
Вид на улицу из разбитого окна дворца Культуры в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, которых Европейский суд по правам человека взял под свою защиту.

"Европейский суд удовлетворил наш иск по делу о защите прав военнослужащих, оказавшихся в плену в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), решив применить обеспечительную меру", - написал Зейналян в Facebook, перечислив фамилии пленных.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Он напомнил, что родственники попавших в плен военнослужащих ранее направили иски в ЕСПЧ, требуя гарантировать их право на жизнь и защитить от бесчеловечного отношения.

"Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана задокументированную информацию о фактах пленения, местах нахождения, условиях содержания пленных и оказании им медицинской помощи", - отметил Зейналян.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЕвропейский судИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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