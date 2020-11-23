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В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане

В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане

Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:50

2020-11-23T14:50

2020-11-23T14:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

европейский суд

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, которых Европейский суд по правам человека взял под свою защиту.Он напомнил, что родственники попавших в плен военнослужащих ранее направили иски в ЕСПЧ, требуя гарантировать их право на жизнь и защитить от бесчеловечного отношения.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор. 2020-11-23T14:50 true PT1M06S

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никол пашинян, европейский суд, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире