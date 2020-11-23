В Армении раскрыли имена взятых под защиту ЕСПЧ пленных в Азербайджане
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на улицу из разбитого окна дворца Культуры в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Бывший министр труда и социальных вопросов Армении, правозащитник Артак Зейналян обнародовал имена 17 армянских военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, которых Европейский суд по правам человека взял под свою защиту.
"Европейский суд удовлетворил наш иск по делу о защите прав военнослужащих, оказавшихся в плену в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), решив применить обеспечительную меру", - написал Зейналян в Facebook, перечислив фамилии пленных.
Он напомнил, что родственники попавших в плен военнослужащих ранее направили иски в ЕСПЧ, требуя гарантировать их право на жизнь и защитить от бесчеловечного отношения.
"Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана задокументированную информацию о фактах пленения, местах нахождения, условиях содержания пленных и оказании им медицинской помощи", - отметил Зейналян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.