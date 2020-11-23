https://ria.ru/20201123/pedofiliya-1585952341.html

На Урале журналиста приговорили к 14,5 года колонии за педофилию

На Урале журналиста приговорили к 14,5 года колонии за педофилию

Березовский городской суд в Екатеринбурге приговорил журналиста Максима Фадейкова к 14,5 года колонии за сексуальное насилие над ребенком. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:22

2020-11-23T17:22

2020-11-23T17:22

свердловский областной суд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Березовский городской суд в Екатеринбурге приговорил журналиста Максима Фадейкова к 14,5 года колонии за сексуальное насилие над ребенком.Трансляция оглашения решения суда велась в соцсети "ВКонтакте".Жертвой журналиста стал ребенок младше 14 лет. Другие подробности неизвестны, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.В отбывание срока будет зачтено время, проведенное Фадейковым под стражей во время следствия.Суд также обязал журналиста выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей.Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд.Фадейков не женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Задержали его в августе 2019 года, позже арестовали. Публиковался в ряде уральских изданий, в частности, "Аргументы и факты-Урал" и 66.ru. Также у него были собственные журналистские проекты.В СУСК по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.

https://ria.ru/20201118/sverdlovskaya-oblast-1585170916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/pedofiliya-1579015586.html

свердловская область

екатеринбург

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свердловский областной суд, свердловская область, екатеринбург, происшествия