На Урале журналиста приговорили к 14,5 года колонии за педофилию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Березовский городской суд в Екатеринбурге приговорил журналиста Максима Фадейкова к 14,5 года колонии за сексуальное насилие над ребенком.
Трансляция оглашения решения суда велась в соцсети "ВКонтакте".
Жертвой журналиста стал ребенок младше 14 лет. Другие подробности неизвестны, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.
"Суд приговорил: признать Фадейкова Максима Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - сказал судья.
В отбывание срока будет зачтено время, проведенное Фадейковым под стражей во время следствия.
Суд также обязал журналиста выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд.
Фадейков не женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Задержали его в августе 2019 года, позже арестовали. Публиковался в ряде уральских изданий, в частности, "Аргументы и факты-Урал" и 66.ru. Также у него были собственные журналистские проекты.
В СУСК по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.
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