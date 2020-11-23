Люди должны получать плановую медпомощь в полном объеме, заявил Мишустин
16:41 23.11.2020 (обновлено: 16:46 23.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Люди должны получать плановую медпомощь в полном объеме, несмотря на пандемию, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно... Люди должны получать экстренную, плановую медицинскую помощь в полном объеме, и при этом в регионах нужно обязательно контролировать резерв специализированных коек. Пожалуйста, вы (министр здравоохранения Михаил Мурашко - ред.) поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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