Люди должны получать плановую медпомощь в полном объеме, заявил Мишустин

"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно... Люди должны получать экстренную, плановую медицинскую помощь в полном объеме, и при этом в регионах нужно обязательно контролировать резерв специализированных коек. Пожалуйста, вы (министр здравоохранения Михаил Мурашко - ред.) поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.