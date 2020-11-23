https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html
Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии
Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:15
2020-11-23T13:15
2020-11-23T13:16
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ был внесен в Госдуму правительством в марте этого года. Изменения вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.В колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.Согласно подписанному закону, для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.
https://ria.ru/20201123/ndfl-1585889741.html
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госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ был внесен в Госдуму
правительством в марте этого года. Изменения вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
В колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.
Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.
Согласно подписанному закону, для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.