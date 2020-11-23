Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html
Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии
Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:15
2020-11-23T13:16
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_924012f8db8a674dbef1166dfbfd6648.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ был внесен в Госдуму правительством в марте этого года. Изменения вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.В колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.Согласно подписанному закону, для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.
https://ria.ru/20201123/ndfl-1585889741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_f6f8278cc775e7a5779df92b3d1b3624.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии

13:15 23.11.2020 (обновлено: 13:16 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ был внесен в Госдуму правительством в марте этого года. Изменения вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
В колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.
Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.
Согласно подписанному закону, для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 13:01
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
 
Госдума РФВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Лента новостейМолния