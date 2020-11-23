https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html

Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии

Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:15

2020-11-23T13:15

2020-11-23T13:16

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_924012f8db8a674dbef1166dfbfd6648.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ был внесен в Госдуму правительством в марте этого года. Изменения вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ.В колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режима. Данной инициативой предлагается содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.Чтобы осужденные одних категорий не пересекались с другими при посещении коммунально-бытовых объектов, утверждаются соответствующие графики их работы.Согласно подписанному закону, для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, приказом начальника исправительного учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов прогулка осужденных различных категорий проводится в разное время.

https://ria.ru/20201123/ndfl-1585889741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, общество