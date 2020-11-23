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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201123/oskorblenie-1585932696.html
Жителя Белоруссии обвинили в публичном оскорблении Лукашенко
Жителя Белоруссии обвинили в публичном оскорблении Лукашенко
Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, сообщила в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:22
2020-11-23T16:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Первому обвиняемому инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление президента Республики Беларусь. Второму вменена иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.По данным Генпрокуратуры, один обвиняемый с июня по 9 августа в ряде населенных пунктов провел встречи для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. "В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств органов внутренних дел Новогрудского и Кореличского райисполкомов, сопротивлению представителям власти с использованием "коктейлей Молотова" и бензопил, блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи-Новогрудок", - отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что "довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года выявили и пресекли его противоправные деяния". "Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", - сообщила пресс-служба.По ее данным, второй фигурант дела на встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие. "Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку", - говорится в сообщении.Согласно информации пресс-службы, обвиняемые останутся под стражей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://ria.ru/20201108/minsk-1583625287.html
https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html
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александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире

Жителя Белоруссии обвинили в публичном оскорблении Лукашенко

16:22 23.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
"Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Первому обвиняемому инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление президента Республики Беларусь. Второму вменена иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
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По данным Генпрокуратуры, один обвиняемый с июня по 9 августа в ряде населенных пунктов провел встречи для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. "В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств органов внутренних дел Новогрудского и Кореличского райисполкомов, сопротивлению представителям власти с использованием "коктейлей Молотова" и бензопил, блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи-Новогрудок", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что "довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года выявили и пресекли его противоправные деяния". "Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", - сообщила пресс-служба.
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По ее данным, второй фигурант дела на встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие. "Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, обвиняемые останутся под стражей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродненская областьБелоруссияВ мире
 
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