https://ria.ru/20201123/oskorblenie-1585932696.html

Жителя Белоруссии обвинили в публичном оскорблении Лукашенко

Жителя Белоруссии обвинили в публичном оскорблении Лукашенко

Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, сообщила в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:22

2020-11-23T16:22

2020-11-23T16:22

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродненская область

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638382_0:0:2432:1368_1400x0_80_0_0_73171591b4f244c80448929cdfa261f6.jpg

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело о приготовлении к массовым беспорядкам и публичном оскорблении президента, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры страны."Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Первому обвиняемому инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление президента Республики Беларусь. Второму вменена иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.По данным Генпрокуратуры, один обвиняемый с июня по 9 августа в ряде населенных пунктов провел встречи для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. "В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств органов внутренних дел Новогрудского и Кореличского райисполкомов, сопротивлению представителям власти с использованием "коктейлей Молотова" и бензопил, блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи-Новогрудок", - отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что "довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года выявили и пресекли его противоправные деяния". "Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", - сообщила пресс-служба.По ее данным, второй фигурант дела на встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие. "Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку", - говорится в сообщении.Согласно информации пресс-службы, обвиняемые останутся под стражей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201108/minsk-1583625287.html

https://ria.ru/20201119/nexta-1585362161.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

гродненская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире