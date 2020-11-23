https://ria.ru/20201123/orlovskaya-oblast-1585912337.html

Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело

Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП в Орловской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:43

2020-11-23T14:43

2020-11-23T14:43

авто

орловский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585874572_0:375:2000:1500_1400x0_80_0_0_4e8350d7c9ebf06bcca8c552bf7154f3.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП в Орловской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, и еще одна девочка получила тяжелые травмы, сообщает в понедельник УМВД по региону.Авария произошла в пятницу в 17.35 мск на 17-м километре автодороги Орел – Ефремов. Opel Insignia выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. В результате ДТП водитель Renault и трое пассажиров - две женщины и восьмилетняя девочка - погибли на месте, девочка 2009 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой в Орле."В настоящее время в отношении водителя Opel гражданина 1987 года рождения следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201120/dtp-1585617039.html

орловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, орловский район, происшествия