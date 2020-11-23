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Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело
Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП в Орловской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:43
2020-11-23T14:43
авто
орловский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП в Орловской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, и еще одна девочка получила тяжелые травмы, сообщает в понедельник УМВД по региону.Авария произошла в пятницу в 17.35 мск на 17-м километре автодороги Орел – Ефремов. Opel Insignia выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. В результате ДТП водитель Renault и трое пассажиров - две женщины и восьмилетняя девочка - погибли на месте, девочка 2009 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой в Орле."В настоящее время в отношении водителя Opel гражданина 1987 года рождения следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.
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авто, орловский район, происшествия

Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело

14:43 23.11.2020
 
© Фото : МЧС России по Иркутской областиАвтомобили МЧС в Иркутской области
Автомобили МЧС в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : МЧС России по Иркутской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП в Орловской области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, и еще одна девочка получила тяжелые травмы, сообщает в понедельник УМВД по региону.
Авария произошла в пятницу в 17.35 мск на 17-м километре автодороги Орел – Ефремов. Opel Insignia выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. В результате ДТП водитель Renault и трое пассажиров - две женщины и восьмилетняя девочка - погибли на месте, девочка 2009 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой в Орле.
"В настоящее время в отношении водителя Opel гражданина 1987 года рождения следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 22:04
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом
 
АвтоОрловский районПроисшествия
 
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