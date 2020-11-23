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Пермь примет II всероссийскую олимпиаду кулинарии и сервиса-2021
Пермь примет II всероссийскую олимпиаду кулинарии и сервиса-2021
Вторая Всероссийская олимпиада кулинарии и сервиса, намеченная на сентябрь 2021 года, пройдет в Перми, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:31
2020-11-23T12:56
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ПЕРМЬ, 23 ноя – РИА Новости. Вторая Всероссийская олимпиада кулинарии и сервиса, намеченная на сентябрь 2021 года, пройдет в Перми, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.На минувшей неделе в Перми состоялась Первая Всероссийская олимпиада кулинарии и сервиса. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, на чемпионате профессионального мастерства собрались 120 лучших шефов, кондитеров, бариста, кавистов и начинающих поваров из 55 городов России. По итогам профсоревнований лучшими были признаны: среди юниоров – Григорий Хорошавцев (г. Пермь), среди кондитеров – Алла Рубаненко (г. Москва), лучшим шеф-поваром стал Александр Зозуля (г. Барнаул). Лучшим кавистом года признана Екатерина Клементьева (г. Пермь), чемпионом по джезве стала Мария Павлова (г. Санкт-Петербург)."Рад, что именно Пермский край дал возможность провести мероприятие. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем (Махониным, губернатором – ред.), что и вторую олимпиаду "Легенда" проведем здесь, в Перми, в сентябре", – цитирует президента Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева пресс-служба губернатора.В ходе олимпиады Беляев и Махонин договорились отправить лучших шеф-поваров Пермского края на стажировку в Уэльс в октябре 2021 года, добавили в пресс-службе губернатора."Мы гордимся тем, что Пермь приняла первую в истории олимпиаду кулинаров. Судьи проделали непростую работу, благодаря их честным и справедливым оценкам перед нами сейчас лучшие в своих направлениях. Здорово, что, кроме "легенд", главных профессионалов, с нами эти три дня были молодые ребята, которые напитывались атмосферой, черпали опыт", - прокомментировал событие губернатор Махонин.Отмечается, что мероприятие прошло при согласовании с Роспотребнадзором и с соблюдением требований санитарной безопасности, все участники перед началом олимпиады сдали тесты на коронавирус.
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туризм, новости - туризм, дмитрий махонин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край

Пермь примет II всероссийскую олимпиаду кулинарии и сервиса-2021

12:31 23.11.2020 (обновлено: 12:56 23.11.2020)
 
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев на Всероссийской олимпиаде кулинарии и сервиса в Перми
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев на Всероссийской олимпиаде кулинарии и сервиса в Перми - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 23 ноя – РИА Новости. Вторая Всероссийская олимпиада кулинарии и сервиса, намеченная на сентябрь 2021 года, пройдет в Перми, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
На минувшей неделе в Перми состоялась Первая Всероссийская олимпиада кулинарии и сервиса. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, на чемпионате профессионального мастерства собрались 120 лучших шефов, кондитеров, бариста, кавистов и начинающих поваров из 55 городов России.
По итогам профсоревнований лучшими были признаны: среди юниоров – Григорий Хорошавцев (г. Пермь), среди кондитеров – Алла Рубаненко (г. Москва), лучшим шеф-поваром стал Александр Зозуля (г. Барнаул). Лучшим кавистом года признана Екатерина Клементьева (г. Пермь), чемпионом по джезве стала Мария Павлова (г. Санкт-Петербург).
"Рад, что именно Пермский край дал возможность провести мероприятие. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем (Махониным, губернатором – ред.), что и вторую олимпиаду "Легенда" проведем здесь, в Перми, в сентябре", – цитирует президента Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева пресс-служба губернатора.
В ходе олимпиады Беляев и Махонин договорились отправить лучших шеф-поваров Пермского края на стажировку в Уэльс в октябре 2021 года, добавили в пресс-службе губернатора.
"Мы гордимся тем, что Пермь приняла первую в истории олимпиаду кулинаров. Судьи проделали непростую работу, благодаря их честным и справедливым оценкам перед нами сейчас лучшие в своих направлениях. Здорово, что, кроме "легенд", главных профессионалов, с нами эти три дня были молодые ребята, которые напитывались атмосферой, черпали опыт", - прокомментировал событие губернатор Махонин.
Отмечается, что мероприятие прошло при согласовании с Роспотребнадзором и с соблюдением требований санитарной безопасности, все участники перед началом олимпиады сдали тесты на коронавирус.
 
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий МахонинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский край
 
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