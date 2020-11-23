https://ria.ru/20201123/ochered-1585917072.html

На границе Украины и России образовалась очередь из 210 автомобилей

На границе Украины и России образовалась очередь из 210 автомобилей

Более 200 автомобилей стоят в очереди перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной таможенной службы... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:03

2020-11-23T15:03

2020-11-23T15:03

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b6210e49a7c8a4b0394b457051618180.jpg

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Более 200 автомобилей стоят в очереди перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной таможенной службы Украины.По данным пресс-службы, причиной очередей является снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".Таможенная служба просит граждан выбирать альтернативные маршруты перемещения товаров.

https://ria.ru/20200731/1575232931.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, в мире