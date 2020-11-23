На границе Украины и России образовалась очередь из 210 автомобилей
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Более 200 автомобилей стоят в очереди перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной таможенной службы Украины.
"В последнее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) наблюдается скопление транспортных средств коммерческого назначения, которые едут с Украины в РФ. По состоянию на данный момент перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда с таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
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По данным пресс-службы, причиной очередей является снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".
Таможенная служба просит граждан выбирать альтернативные маршруты перемещения товаров.