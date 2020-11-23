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Житель Читы обвиняется в изнасиловании малолетних
Житель Читы обвиняется в изнасиловании малолетних
Житель Читы, ранее неоднократно судимый, в том числе и за групповое убийство, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и иных сексуальных... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:16
2020-11-23T14:16
следственное управление по забайкальскому краю
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Житель Читы, ранее неоднократно судимый, в том числе и за групповое убийство, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и иных сексуальных надругательствах над малолетними детьми, видео которых следователи нашли в его телефоне, сообщает СУСК региона.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1986 года рождения. Он обвиняется в изнасиловании малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), а также в нескольких фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).По версии следствия, в мае в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяйки нет дома, и изнасиловал четырехлетнюю девочку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера."Кроме того, в этом же месяце обвиняемый во время ночлега у другой знакомой совершил действия сексуального характера в отношении трех малолетних детей. Отметим, что в обоих случаях злоумышленник воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним без присмотра своих малолетних детей", - говорится в сообщении.В СК отмечают, что проведенные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, показали, что обвиняемый способен давать отчет своим действиям."Одним из основных доказательств преступных действий обвиняемого стали записи видео, изъятые следователями из телефона злоумышленника, на который он записывал свои злодеяния", - сообщает следствие.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Также в суд направлен материал, согласно которому обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году он был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут учтены судом как отягчающие вину.
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следственное управление по забайкальскому краю, чита, происшествия

Житель Читы обвиняется в изнасиловании малолетних

14:16 23.11.2020
 
© РИА Новости / Елена ЖарковаПустая детская площадка. Нижний Новгород
Пустая детская площадка. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Елена Жаркова
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 ноя – РИА Новости. Житель Читы, ранее неоднократно судимый, в том числе и за групповое убийство, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и иных сексуальных надругательствах над малолетними детьми, видео которых следователи нашли в его телефоне, сообщает СУСК региона.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1986 года рождения. Он обвиняется в изнасиловании малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), а также в нескольких фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
По версии следствия, в мае в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяйки нет дома, и изнасиловал четырехлетнюю девочку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.
"Кроме того, в этом же месяце обвиняемый во время ночлега у другой знакомой совершил действия сексуального характера в отношении трех малолетних детей. Отметим, что в обоих случаях злоумышленник воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним без присмотра своих малолетних детей", - говорится в сообщении.
В СК отмечают, что проведенные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, показали, что обвиняемый способен давать отчет своим действиям.
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"Одним из основных доказательств преступных действий обвиняемого стали записи видео, изъятые следователями из телефона злоумышленника, на который он записывал свои злодеяния", - сообщает следствие.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Также в суд направлен материал, согласно которому обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году он был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут учтены судом как отягчающие вину.
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