https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html

Нарышкин отметил важность изучения в школе темы Нюрнбергского процесса

Нарышкин отметил важность изучения в школе темы Нюрнбергского процесса

Изучение темы Нюрнбергского процесса в рамках школьной программы по истории станет одной из мер, которая поможет противостоять попыткам героизации нацизма,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:02

2020-11-23T10:02

2020-11-23T10:02

российское историческое общество

сергей нарышкин

германия

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Изучение темы Нюрнбергского процесса в рамках школьной программы по истории станет одной из мер, которая поможет противостоять попыткам героизации нацизма, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Я думаю, что только только широкое историческое просвещение позволит не забыть уроки Суда народов, уроки Нюрнбергского военного трибунала", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, необходимо продолжать работу по исследованию богатого документального архива Нюрнбергского процесса, а также развивать международное сотрудничество историков по этой теме."И надо уделять большое внимание этой теме на уроках истории в школах", - подчеркнул Нарышкин.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/nyurnberg-1585463029.html

https://ria.ru/20201120/lavrov-1585536894.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское историческое общество, сергей нарышкин, германия, в мире