https://ria.ru/20201123/moskva-1585935819.html

Собянин оценил ситуацию с оказанием медпомощи в Москве

Собянин оценил ситуацию с оказанием медпомощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:30

2020-11-23T16:30

2020-11-23T16:44

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи."В Москве продолжают напряженно, но стабильно оказываться все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи, амбулаторного звена, поликлиническая помощь", - сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20201030/golikova-1582233786.html

москва

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сергей собянин, москва, общество