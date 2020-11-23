Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда отказалась обеспечить необходимыми лекарствами ребенка, которому пересадили почку от матери.
Вопрос о ребенке, которому в Москве сделали операцию по пересадке почки от матери к ребенку, министру задал губернатор Андрей Чибис. По его словам, сигнал о том, что мурманские чиновники отказались обеспечивать препаратами ребенка, сославшись на возрастные ограничения по применению назначенных врачами препаратов, поступил к нему, в том числе по соцсетям.
"Все то, что наши коллеги из федеральной клиники рекомендовали, мы этими препаратами ребенка обеспечим. То решение, которое приняла комиссия минздрава, было неправильным", - сказал Панычев.
Выслушав эту информацию, губернатор распорядился до конца недели оценить целесообразность существования такой комиссии и расформировать в случае ее неэффективности.
"Вы посмотрите, и давайте до конца недели примем решение - может такой комиссии вообще не должно существовать. К чему эти бюрократические изобретения? Я понимаю, что это было давно создано, много лет назад, но не пришло ли время убрать такие площадки, которые не помогают, а мешают вылечить человека", - отметил глава региона.