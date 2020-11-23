https://ria.ru/20201123/minzdrav-1585886937.html

Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку

Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:47

2020-11-23T12:47

2020-11-23T12:47

андрей чибис

москва

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда отказалась обеспечить необходимыми лекарствами ребенка, которому пересадили почку от матери.Вопрос о ребенке, которому в Москве сделали операцию по пересадке почки от матери к ребенку, министру задал губернатор Андрей Чибис. По его словам, сигнал о том, что мурманские чиновники отказались обеспечивать препаратами ребенка, сославшись на возрастные ограничения по применению назначенных врачами препаратов, поступил к нему, в том числе по соцсетям.Выслушав эту информацию, губернатор распорядился до конца недели оценить целесообразность существования такой комиссии и расформировать в случае ее неэффективности.

https://ria.ru/20201123/diagnoz-1585861373.html

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андрей чибис, москва, мурманская область, общество