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Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку
Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:47
2020-11-23T12:47
андрей чибис
москва
мурманская область
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда отказалась обеспечить необходимыми лекарствами ребенка, которому пересадили почку от матери.Вопрос о ребенке, которому в Москве сделали операцию по пересадке почки от матери к ребенку, министру задал губернатор Андрей Чибис. По его словам, сигнал о том, что мурманские чиновники отказались обеспечивать препаратами ребенка, сославшись на возрастные ограничения по применению назначенных врачами препаратов, поступил к нему, в том числе по соцсетям.Выслушав эту информацию, губернатор распорядился до конца недели оценить целесообразность существования такой комиссии и расформировать в случае ее неэффективности.
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андрей чибис, москва, мурманская область, общество

Мурманский Минздрав признал ошибку в отказе лекарств ребенку

12:47 23.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник признал, что комиссия ведомства допустила ошибку, когда отказалась обеспечить необходимыми лекарствами ребенка, которому пересадили почку от матери.
Вопрос о ребенке, которому в Москве сделали операцию по пересадке почки от матери к ребенку, министру задал губернатор Андрей Чибис. По его словам, сигнал о том, что мурманские чиновники отказались обеспечивать препаратами ребенка, сославшись на возрастные ограничения по применению назначенных врачами препаратов, поступил к нему, в том числе по соцсетям.
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"Все то, что наши коллеги из федеральной клиники рекомендовали, мы этими препаратами ребенка обеспечим. То решение, которое приняла комиссия минздрава, было неправильным", - сказал Панычев.
Выслушав эту информацию, губернатор распорядился до конца недели оценить целесообразность существования такой комиссии и расформировать в случае ее неэффективности.
"Вы посмотрите, и давайте до конца недели примем решение - может такой комиссии вообще не должно существовать. К чему эти бюрократические изобретения? Я понимаю, что это было давно создано, много лет назад, но не пришло ли время убрать такие площадки, которые не помогают, а мешают вылечить человека", - отметил глава региона.
 
Андрей ЧибисМоскваМурманская областьОбщество
 
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