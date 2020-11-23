https://ria.ru/20201123/minoborony-1585919034.html

Минобороны получит 3,5 миллиарда рублей на спорткомплекс для военных

Минобороны получит 3,5 миллиарда рублей на спорткомплекс для военных

Спортивный комплекс для военных за 3,5 миллиарда рублей построят в Москве, следует из распоряжения правительства Российской Федерации, подписанного премьером РФ РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:12

2020-11-23T15:12

2020-11-23T18:08

россия

михаил мишустин

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Спортивный комплекс для военных за 3,5 миллиарда рублей построят в Москве, следует из распоряжения правительства Российской Федерации, подписанного премьером РФ Михаилом Мишустиным.Ранее сообщалось о том, что кабмин РФ выделит Минобороны средства на строительство спорткомплекса в Москве, но сумма не называлась."Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3500000 тысяч рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа универсального спортивного комплекса в Москве", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Отмечается, что комплекс будет построен для повышения доступности физкультуры и спорта среди военнослужащих, а также гражданского персонала Минобороны и членов их семей.Военное ведомство должно представить в правительство доклад об использовании выделенных денег до 1 ноября 2021 года.

https://realty.ria.ru/20201013/shoygu-1579541325.html

россия

москва

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россия, михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность