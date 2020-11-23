https://ria.ru/20201123/medtsentry-1585934707.html
Мишустин рассказал о строительстве медцентров в условиях пандемии
Мишустин рассказал о строительстве медцентров в условиях пандемии
Новые медицинские центры на фоне пандемии коронавируса возводятся специалистами Минобороны по всей стране практически круглосуточно и в ускоренном режиме,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:27
2020-11-23T16:27
2020-11-23T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новые медицинские центры на фоне пандемии коронавируса возводятся специалистами Минобороны по всей стране практически круглосуточно и в ускоренном режиме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одно важное направление нашей работы - это создание новых многофункциональных медицинских центров. Их в ускоренном режиме, едва ли не круглые сутки строят военнослужащие и гражданские специалисты министерства обороны буквально по всей стране", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По его словам, в этом году было создано более двух десятков таких центров."Это позволяет не только оперативно оказывать помощь больным с коронавирусом, но и повысить уровень медицинского обслуживания людей в регионах", - сказал Мишустин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/mishustin-1585511801.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество