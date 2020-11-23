https://ria.ru/20201123/meditsina-1585849805.html

Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"

Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"

27 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Рожденный раньше срока".

2020-11-23T09:36

2020-11-23T09:36

2020-11-23T09:36

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;- первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;- руководитель неонатальной службы Морозовской ДГКБ, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА;- главный врач ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА;- главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области, профессор Ольга СЕРОВА.Модераторы:- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.В рамках мероприятия речь пойдет о профилактике цитомегаловирусной инфекции у беременных, необходимости систематизации опыта применения сурфактантов, об особенностях организации вакцинопрофилактики недоношенных детей, о грудном вскармливании в условиях стационара.Ежегодно известные российские модельеры и художники разрабатывают авторский дизайн для традиционного символа проекта "Рожденный раньше срока" — "Шапочки детского доктора". В этом году дизайн разработан на основе произведения летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза А.А. Леонова.Смотреть онлайн-трансляцию и задавать вопросы экспертам в чате можно по ссылке.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы