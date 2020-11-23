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Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"
Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"
27 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Рожденный раньше срока".
2020-11-23T09:36
2020-11-23T09:36
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Задать вопросК участию приглашены:- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;- первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;- руководитель неонатальной службы Морозовской ДГКБ, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА;- главный врач ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА;- главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области, профессор Ольга СЕРОВА.Модераторы:- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.В рамках мероприятия речь пойдет о профилактике цитомегаловирусной инфекции у беременных, необходимости систематизации опыта применения сурфактантов, об особенностях организации вакцинопрофилактики недоношенных детей, о грудном вскармливании в условиях стационара.Ежегодно известные российские модельеры и художники разрабатывают авторский дизайн для традиционного символа проекта "Рожденный раньше срока" — "Шапочки детского доктора". В этом году дизайн разработан на основе произведения летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза А.А. Леонова.Смотреть онлайн-трансляцию и&nbsp;задавать вопросы экспертам в&nbsp;чате можно по&nbsp;ссылке.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"

09:36 23.11.2020
 
Читать ria.ru в
27 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Рожденный раньше срока".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;
- первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;
- руководитель неонатальной службы Морозовской ДГКБ, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА;
- главный врач ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА;
- главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области, профессор Ольга СЕРОВА.

Модераторы:
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.

В рамках мероприятия речь пойдет о профилактике цитомегаловирусной инфекции у беременных, необходимости систематизации опыта применения сурфактантов, об особенностях организации вакцинопрофилактики недоношенных детей, о грудном вскармливании в условиях стационара.
Ежегодно известные российские модельеры и художники разрабатывают авторский дизайн для традиционного символа проекта "Рожденный раньше срока" — "Шапочки детского доктора". В этом году дизайн разработан на основе произведения летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза А.А. Леонова.
Смотреть онлайн-трансляцию и задавать вопросы экспертам в чате можно по ссылке.
 
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