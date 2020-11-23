Онлайн-конференция о проекте "Рожденный раньше срока"
27 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Рожденный раньше срока".
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К участию приглашены:
- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;
- первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;
- руководитель неонатальной службы Морозовской ДГКБ, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА;
- главный врач ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА;
- главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области, профессор Ольга СЕРОВА.
Модераторы:
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о профилактике цитомегаловирусной инфекции у беременных, необходимости систематизации опыта применения сурфактантов, об особенностях организации вакцинопрофилактики недоношенных детей, о грудном вскармливании в условиях стационара.
Ежегодно известные российские модельеры и художники разрабатывают авторский дизайн для традиционного символа проекта "Рожденный раньше срока" — "Шапочки детского доктора". В этом году дизайн разработан на основе произведения летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза А.А. Леонова.
Смотреть онлайн-трансляцию и задавать вопросы экспертам в чате можно по ссылке.
К участию приглашены:
- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай ВОЛОДИН;
- первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО;
- руководитель неонатальной службы Морозовской ДГКБ, профессор РАН Ирина БЕЛЯЕВА;
- главный врач ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, профессор Антонина ЧУБАРОВА;
- главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Московской области, профессор Ольга СЕРОВА.
Модераторы:
- телеведущая Анастасия ЧЕРНОБРОВИНА;
- главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города Москвы Антон ОЛЕНЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о профилактике цитомегаловирусной инфекции у беременных, необходимости систематизации опыта применения сурфактантов, об особенностях организации вакцинопрофилактики недоношенных детей, о грудном вскармливании в условиях стационара.
Ежегодно известные российские модельеры и художники разрабатывают авторский дизайн для традиционного символа проекта "Рожденный раньше срока" — "Шапочки детского доктора". В этом году дизайн разработан на основе произведения летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза А.А. Леонова.
Смотреть онлайн-трансляцию и задавать вопросы экспертам в чате можно по ссылке.