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Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"

Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник 39 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:14

2020-11-23T20:14

2020-11-23T20:14

тульская область

алексей дюмин

здоровье - общество

тульская область

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ТУЛА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник 39 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации. Всего в этом году в Центр медицины катастроф поступило 65 новых автомобилей."Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: чёткого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт. Наш регион в числе первых получил и распределил по медучреждениям лекарства для лечения коронавируса на дому. Мы также продолжаем обновлять автопарк службы скорой помощи", - сказал глава региона на церемонии передачи автомобилей.В Тульской области за последнюю неделю выявлены 1006 новых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20201109/zhile-1583812930.html

тульская область

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алексей дюмин, здоровье - общество, тульская область