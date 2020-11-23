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Тульская область
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Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"
Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник 39 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:14
2020-11-23T20:14
тульская область
алексей дюмин
здоровье - общество
тульская область
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ТУЛА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник 39 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации. Всего в этом году в Центр медицины катастроф поступило 65 новых автомобилей."Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: чёткого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт. Наш регион в числе первых получил и распределил по медучреждениям лекарства для лечения коронавируса на дому. Мы также продолжаем обновлять автопарк службы скорой помощи", - сказал глава региона на церемонии передачи автомобилей.В Тульской области за последнюю неделю выявлены 1006 новых случаев коронавирусной инфекции.
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алексей дюмин, здоровье - общество, тульская область

Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"

20:14 23.11.2020
 
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиТульский Центр медицины катастроф получил 39 новых "скорых"
Тульский Центр медицины катастроф получил 39 новых скорых - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
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ТУЛА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник 39 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации.
Всего в этом году в Центр медицины катастроф поступило 65 новых автомобилей.
"Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: чёткого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт. Наш регион в числе первых получил и распределил по медучреждениям лекарства для лечения коронавируса на дому. Мы также продолжаем обновлять автопарк службы скорой помощи", - сказал глава региона на церемонии передачи автомобилей.
В Тульской области за последнюю неделю выявлены 1006 новых случаев коронавирусной инфекции.
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