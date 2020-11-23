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В Ливии пресекли попытку штурма офиса национальной нефтяной корпорации
В Ливии пресекли попытку штурма офиса национальной нефтяной корпорации
Службы охраны нефтяных объектов Ливии пресекли попытку вооруженных группировок взять штурмом главный офис Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:41
2020-11-23T18:04
файез ас-саррадж
халифа хафтар
триполи
ливия
в мире
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КАИР, 23 ноя – РИА Новости. Службы охраны нефтяных объектов Ливии пресекли попытку вооруженных группировок взять штурмом главный офис Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в Триполи, сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook в понедельник."Незаконные вооруженные группировки попытались сегодня днем вторгнуться на территорию главного офиса NOC в Триполи", - указано в сообщении. Вооруженные люди на нескольких автомобилях попытались проникнуть через внешнюю ограду здания главного офиса, однако сотрудники службы охраны нефтяных объектов вызвали подкрепление. Дополнительные подразделения министерства обороны и МВД, прибывшие на место происшествия, остановили нападавших.В результате инцидента жертв и пострадавших нет, не было также нанесено никакого материального ущерба, заявила пресс-служба.О вооруженных людях у офиса корпорации ранее в понедельник сообщил также телеканал Libya 24 и информационный портал al-Wasat.По данным портала, данное событие может быть связано с тем, что в воскресенье NOC отказалась перечислять средства от продажи нефти Центральному банку Ливии. Корпорация заявила в пресс-релизе, что будет хранить средства на своем счете в Libyan Foreign Bank до тех пор, пока не будет достигнуто полномасштабное решение ливийского кризиса, и связала свое решение с тем, что ЦБ Ливии действует "непрозрачно".Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585928520.html
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файез ас-саррадж, халифа хафтар, триполи, ливия, в мире

В Ливии пресекли попытку штурма офиса национальной нефтяной корпорации

17:41 23.11.2020 (обновлено: 18:04 23.11.2020)
 
© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
Нефтяная вышка - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Hasan Jamali
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КАИР, 23 ноя – РИА Новости. Службы охраны нефтяных объектов Ливии пресекли попытку вооруженных группировок взять штурмом главный офис Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в Триполи, сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook в понедельник.
"Незаконные вооруженные группировки попытались сегодня днем вторгнуться на территорию главного офиса NOC в Триполи", - указано в сообщении. Вооруженные люди на нескольких автомобилях попытались проникнуть через внешнюю ограду здания главного офиса, однако сотрудники службы охраны нефтяных объектов вызвали подкрепление. Дополнительные подразделения министерства обороны и МВД, прибывшие на место происшествия, остановили нападавших.
В результате инцидента жертв и пострадавших нет, не было также нанесено никакого материального ущерба, заявила пресс-служба.
О вооруженных людях у офиса корпорации ранее в понедельник сообщил также телеканал Libya 24 и информационный портал al-Wasat.
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По данным портала, данное событие может быть связано с тем, что в воскресенье NOC отказалась перечислять средства от продажи нефти Центральному банку Ливии. Корпорация заявила в пресс-релизе, что будет хранить средства на своем счете в Libyan Foreign Bank до тех пор, пока не будет достигнуто полномасштабное решение ливийского кризиса, и связала свое решение с тем, что ЦБ Ливии действует "непрозрачно".
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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