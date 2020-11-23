https://ria.ru/20201123/kultura-1585911553.html
В КЧР построили сельский дом культуры на 250 мест
В КЧР построили сельский дом культуры на 250 мест
В ауле Бесленей Хабезского района КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:37
2020-11-23T15:37
2020-11-23T17:36
карачаево-черкесская республика
хабезский район
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В ауле Бесленей Хабезского района КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР.Новое здание общей площадью более 660 квадратных метров построено на месте старого демонтированного дома культуры.В новом доме культуры расположены зрительный зал на 250 мест, танцевальный зал, библиотека, кабинет администрации, кабинет рисования, артистическая, раздевалки.Кроме того, выполнено благоустройство территории, выложена тротуарная плитка, произведено асфальтирование и озеленение прилегающей к дому культуры территории.
https://ria.ru/20201123/kultura-1585878719.html
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хабезский район
ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости.
В ауле Бесленей Хабезского района
КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР.
Новое здание общей площадью более 660 квадратных метров построено на месте старого демонтированного дома культуры.
В новом доме культуры расположены зрительный зал на 250 мест, танцевальный зал, библиотека, кабинет администрации, кабинет рисования, артистическая, раздевалки.
Кроме того, выполнено благоустройство территории, выложена тротуарная плитка, произведено асфальтирование и озеленение прилегающей к дому культуры территории.