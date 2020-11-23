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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201123/kultura-1585911553.html
В КЧР построили сельский дом культуры на 250 мест
В КЧР построили сельский дом культуры на 250 мест
В ауле Бесленей Хабезского района КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:37
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карачаево-черкесская республика
хабезский район
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В ауле Бесленей Хабезского района КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР.Новое здание общей площадью более 660 квадратных метров построено на месте старого демонтированного дома культуры.В новом доме культуры расположены зрительный зал на 250 мест, танцевальный зал, библиотека, кабинет администрации, кабинет рисования, артистическая, раздевалки.Кроме того, выполнено благоустройство территории, выложена тротуарная плитка, произведено асфальтирование и озеленение прилегающей к дому культуры территории.
https://ria.ru/20201123/kultura-1585878719.html
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хабезский район

В КЧР построили сельский дом культуры на 250 мест

15:37 23.11.2020 (обновлено: 17:36 23.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиНовый Дом культуры в ауле Бесленей Хабезского района
Новый Дом культуры в ауле Бесленей Хабезского района - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : пресс-служба Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В ауле Бесленей Хабезского района КЧР завершилось строительство Дома культуры со зрительным залом на 250 мест, сообщает пресс-служба главы КЧР.
Новое здание общей площадью более 660 квадратных метров построено на месте старого демонтированного дома культуры.
В новом доме культуры расположены зрительный зал на 250 мест, танцевальный зал, библиотека, кабинет администрации, кабинет рисования, артистическая, раздевалки.
Кроме того, выполнено благоустройство территории, выложена тротуарная плитка, произведено асфальтирование и озеленение прилегающей к дому культуры территории.
В селе Важное Карачаево-Черкесии открылся новый дом культуры - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 12:18Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР отремонтировали шесть домов культуры
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаХабезский район
 
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