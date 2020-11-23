https://ria.ru/20201123/kultura-1585878719.html

В КЧР отремонтировали шесть домов культуры

В КЧР отремонтировали шесть домов культуры

В селе Даусуз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии капитально отремонтирован Дом культуры, говорится на сайте главы КЧР. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:18

2020-11-23T12:18

2020-11-23T14:39

карачаево-черкесская республика

адыге-хабльский район

зеленчукский район

прикубанский район

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ЧЕРКЕССК, 23 ноя – РИА Новости. В селе Даусуз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии капитально отремонтирован Дом культуры, говорится на сайте главы КЧР.В учреждении культуры проведены замена кровли, полов, дверных и оконных блоков, ведется внешняя и внутренняя отделка.Такие же работы завершены еще в пяти сельских домах культуры. В одном из них – в селе Садовом Адыге-Хабльского района помимо капитального ремонта, будет построено новое крыло для занятий танцами, площадью 15 на 12 метров.До конца года ремонт планируется провести и в Доме культуры села Дружба Прикубанского района.Капремонт и реконструкция проводится по государственной программе министерства культуры РФ "Развитие культуры и туризма в Российской Федерации".

https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html

адыге-хабльский район

зеленчукский район

прикубанский район

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адыге-хабльский район, зеленчукский район, прикубанский район