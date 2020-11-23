https://ria.ru/20201123/kredity-1585566609.html

Одобрен один из пяти: как изменятся условия выдачи кредитов

Одобрен один из пяти: как изменятся условия выдачи кредитов

Еще недавно банки зазывали клиентов, а сегодня одобряют только каждую пятую заявку на кредит. Усиливается риск дефицита ликвидности, поясняют аналитики. И это... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:07

депозиты

кредиты

банки

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Еще недавно банки зазывали клиентов, а сегодня одобряют только каждую пятую заявку на кредит. Усиливается риск дефицита ликвидности, поясняют аналитики. И это далеко не единственная проблема банковского сектора. В ближайшие три года его покинут около ста игроков. Отсутствие конкуренции и экономический спад вынудят ужесточить условия выдачи займов. Как изменится финансовый рынок — в материале РИА Новости.Банкам приказали долго житьКризис банковскому сектору предрекают не первый год. И похоже, сейчас прогнозы превращаются в реальность. В полной мере взмах крыльев "черных лебедей" кредитные организации ощутят в ближайшие полтора года, предупреждают в рейтинговом агентстве Moody’s. Там ожидают, что доля плохих кредитов вырастет до десяти с половиной процентов совокупного портфеля. Еще пессимистичнее настроены аналитики S&P. По их оценке, займов, выплаты по которым маловероятны или невозможны, к началу следующего года будет 12-15 процентов. В конце 2019-го было чуть больше восьми.Предупреждают о грядущих трудностях и в ЦБ: 20 процентов реструктуризированных кредитов могут перейти в проблемную зону. Дело в том, что изменение условий кредитного договора подразумевает под собой прежде всего увеличение его срока. Причем в разы. В портфеле банка становится больше среднесрочных и долгосрочных займов. А под них нужно наращивать резервы. Тем временем два главных источника фондирования банков — деньги предприятий и депозиты физических лиц — находятся под прессингом. У компаний падает выручка, но расходы не уменьшаются. Параллельно вкладчики судорожно забирают средства со счетов, чтобы сделать крупные покупки на фоне девальвации рубля. Сбережения "проедаются" не первый месяц. Причем как валютные, так и рублевые. "Низкая ключевая ставка, падение доходов до рекордного с 1999 года показателя в минус восемь процентов и общее недоверие к способности банкиров не растерять деньги в кризис вынуждают закрывать депозиты", — поясняет Анастасия Ускова, бывший гендиректор "Рокетбанка", а ныне руководитель платформы для работы с самозанятыми "Рокет Ворк". Кредиты работают против банковДобавили масла в огонь кредитные каникулы для населения и предпринимателей, предоставить которые банки обязало государство. Вместе с беспроцентными займами для бизнеса это принесет финансовому сектору убытки в 400 миллиардов рублей. Кроме того, снизились комиссионные доходы от страховых, инвестиционных продуктов, расчетно-кассовых операций, оплаты ЖКХ и так далее. При этом необходимо выплачивать дивиденды, что негативно сказывается на ликвидности. "ЦБ следует поддержать банки, чтобы компенсировать отток депозитов. А игрокам рынка нужно сократить или отказаться от выплат дивидендов акционерам и тем самым сохранить баланс капитала", — говорит Ускова. По данным ЦБ, прибыльными банками в сентябре были 249 из 378. В августе — 268. "Число убыточных увеличивается. Поэтому не исключено, что сектор недосчитается многих игроков", — отмечает собеседник агентства. Банки уходят самиПандемия проредит банковский сектор — предупреждал бывший заместитель председателя ЦБ, а ныне глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Суханов. По его словам, кредитные организации и без коронакризиса теряли рентабельность. Дошло до того, что некоторые добровольно сворачивают бизнес. Например, летом шесть банков закрылись по инициативе собственников. А регулятор лишил лицензий только три. Впрочем, это не предел, считает бывший сотрудник ЦБ. По его оценке, примерно сто кредитных организаций покинут российский рынок в ближайшие три года. "И это не очень много, исходя из практики предыдущих лет", — указывает Марк Гойхман. Статистика отозванных лицензий такова: в 2013 году — 32, в 2014-м — 86, 2015-м — 93, в 2016-м — 97, в 2017-м — 51, в 2018-м — 57, в 2019-м — 31. Сокращение числа банков — следствие коллапсов минувших лет. Однако кризис 2008-го носил сугубо экономический характер, в 2014-м все усложнила политика. Нынешние проблемы начались в реальном секторе, а затем перекинулись на финансовый и банковский. Усугубляет ситуацию пандемия. Казалось бы, убрать слабые звенья — дело неплохое. На рынке останутся только сильные игроки с хорошим продуктом и правильным маркетингом. Однако, скорее всего, не выдержат региональные банки, которые объективно не имели возможности работать иначе. Многие из них важны как кредиторы малого и среднего бизнеса, провайдеры доступных финансовых услуг населению, альтернативы государственным. В результате пострадают клиенты. "Из-за ослабления конкуренции, а также в целях минимизации рисков стоимость кредитов вырастет, но получить их станет сложнее", — делает вывод Марков. Вакцинация от кризисаВ последние месяцы условия выдачи кредитов ужесточились. Доля положительных решений по ипотеке упала на 4,3 процента, до 65,3. "Более того, одобряют только каждую пятую заявку на кредитную карту. Причем кредитки — самый доходный продукт банков на текущий момент, ставка по которым может доходить и до 40 процентов годовых", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.Помимо этого, есть пробелы в системе проверки кредитоспособности. Минимум каждый двадцатый жилищный заем привлекал потребительский кредит в качестве первоначального взноса. И количество просрочек по ним взлетит если не в следующем году, то точно в 2022-м. "Заемщики окажутся перед выбором — подавать на банкротство либо продавать ипотечное жилье и все равно оставаться в долгах перед банками", — говорит собеседник агентства. Долговой кризис больно ударит по ведущим экономикам. По данным Института международных финансов, объем мирового долга к концу года достигнет рекордных 277 триллионов долларов, или 365 процентов глобального ВВП. При этом задолженность вне финансового сектора — 210 триллионов (год назад было 194). А долг развивающихся стран приблизится к 210 процентам их суммарного ВВП. В 2019-м было 185, десять лет назад — 140. Впрочем, готовиться надо к худшему, но надеяться на лучшее, подчеркивают эксперты отрасли. Коронавирус рано или поздно одолеют, и банковская система России выдержит удар.

https://ria.ru/20200810/1575507077.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депозиты, кредиты, банки