В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия
17:05 23.11.2020 (обновлено: 17:09 23.11.2020)
УФА, 23 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает правительство региона.
Отмечается, что губернатор области Денис Паслер подписал указ об особенностях празднования Нового года в условиях режима повышенной готовности.
"Запрещается проведение организованных массовых мероприятий в период новогодних праздников, в том числе, открытие елок – как на улице, так и в помещениях, а также корпоративов и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах", - говорится в сообщении правительства области.
Кроме того, указом регламентируется порядок проведения новогодних праздников в школах и детских садах. Праздничные мероприятия допускаются в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей.
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