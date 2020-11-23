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В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия
В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия
Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:05
2020-11-23T17:09
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор области Денис Паслер подписал указ об особенностях празднования Нового года в условиях режима повышенной готовности.Кроме того, указом регламентируется порядок проведения новогодних праздников в школах и детских садах. Праздничные мероприятия допускаются в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия

17:05 23.11.2020 (обновлено: 17:09 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает правительство региона.
Отмечается, что губернатор области Денис Паслер подписал указ об особенностях празднования Нового года в условиях режима повышенной готовности.

"Запрещается проведение организованных массовых мероприятий в период новогодних праздников, в том числе, открытие елок – как на улице, так и в помещениях, а также корпоративов и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах", - говорится в сообщении правительства области.

Кроме того, указом регламентируется порядок проведения новогодних праздников в школах и детских садах. Праздничные мероприятия допускаются в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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