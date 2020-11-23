https://ria.ru/20201123/koroporativy-1585947580.html

В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия

В Оренбургской области запретили массовые новогодние мероприятия

Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:05

2020-11-23T17:05

2020-11-23T17:09

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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, корпоративы, а детские утренники проведут без родителей, сообщает правительство региона.Отмечается, что губернатор области Денис Паслер подписал указ об особенностях празднования Нового года в условиях режима повышенной готовности.Кроме того, указом регламентируется порядок проведения новогодних праздников в школах и детских садах. Праздничные мероприятия допускаются в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество