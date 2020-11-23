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https://ria.ru/20201123/koronavirus-1586002088.html
Ученые впервые нашли "родственников" COVID-19 за пределами Китая
Ученые впервые нашли "родственников" COVID-19 за пределами Китая
Ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:25
2020-11-23T23:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
камбоджа
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в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет журнал Nature.Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.Вирус в Камбодже был обнаружен у двух летучих мышей, пойманных в 2010 году. Геном вируса пока не секвенирован, поэтому делать выводы о важности этого открытия пока рано, говорится в журнале. Вместе с тем эксперты заявляют, что, если обнаруженный вирус окажется близко связан (более чем на 97%) с коронавирусом, вызвавшим пандемию, или является его предшественником, то это может предоставить важнейшую информацию о способах передачи SARS-CoV-2 от летучих мышей к людям и о происхождении COVID-19.Если же обнаруженный вирус связан не так тесно - как в случае с обнаруженным вирусом у летучей мыши, пойманной в 2013 году в Японии (геном совпадает на 81%) - он хоть и не предоставит информацию о происхождении вируса, но поможет узнать больше о разнообразии этого семейства вирусов."Независимо от того, что именно обнаружила камбоджийская команда, оба открытия являются впечатляющими, потому что они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая", - приводит журнал слова биолога из Вьетнама Элис Латинн.Ранее, согласно журналу, ученым удалось найти лишь несколько вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2. Одним из таких открытий стал вирус RaTG13, найденный у летучей мыши в провинции Юньнань. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585987904.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камбоджа, япония, в мире

Ученые впервые нашли "родственников" COVID-19 за пределами Китая

23:25 23.11.2020 (обновлено: 23:27 23.11.2020)
 
© Depositphotos / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / javarman
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет журнал Nature.
Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.
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Вирус в Камбодже был обнаружен у двух летучих мышей, пойманных в 2010 году. Геном вируса пока не секвенирован, поэтому делать выводы о важности этого открытия пока рано, говорится в журнале. Вместе с тем эксперты заявляют, что, если обнаруженный вирус окажется близко связан (более чем на 97%) с коронавирусом, вызвавшим пандемию, или является его предшественником, то это может предоставить важнейшую информацию о способах передачи SARS-CoV-2 от летучих мышей к людям и о происхождении COVID-19.
Если же обнаруженный вирус связан не так тесно - как в случае с обнаруженным вирусом у летучей мыши, пойманной в 2013 году в Японии (геном совпадает на 81%) - он хоть и не предоставит информацию о происхождении вируса, но поможет узнать больше о разнообразии этого семейства вирусов.
"Независимо от того, что именно обнаружила камбоджийская команда, оба открытия являются впечатляющими, потому что они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая", - приводит журнал слова биолога из Вьетнама Элис Латинн.
Ранее, согласно журналу, ученым удалось найти лишь несколько вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2. Одним из таких открытий стал вирус RaTG13, найденный у летучей мыши в провинции Юньнань.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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